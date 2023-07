Fachdiskussion: Knie- und Schulterexperten zu Gast im Ostallgäu

Schlossdame und -herren auf Zeit: Das Pfrontener Referenten-Team beim Allgäuer Symposium 2023 um Dr. med. Christian Schoch (v.l.), Dr. med. Björn Drews, PD Dr. med. Stephanie Geyer und Dr. med. Michael Dittrich. © St. Vinzenz Klinik/Kolleck

Am vergangenen Wochenende fand auf Einladung der St. Vinzenz Klinik Pfronten das traditionelle Allgäuer Symposium im Schloss zu Hopferau statt.

Pfronten/Hopferau - Ausgewiesene Experten der Fachbereiche Knie- und Schulterchirurgie aus ganz Deutschland referierten am Wochenende beim „Allgäuer Symposium“ im Schloss Hopferau zu bekannten und neuen Therapie- und Operationsmöglichkeiten, diskutierten ausführlich mit den Teilnehmern und gaben wertvolle Tipps für den medizinischen Alltag. Die vielen kurzen Videos von operativen Eingriffen ergänzten die Vorträge und erachteten die Teilnehmer als besonders wertvoll und praxisrelevant.

Eingeladen zu der Veranstaltung hatte die St. Vinzenz Klinik Pfronten. Der Einladung gefolgt waren Sportärzte, Orthopäden, Chirurgen und Allgemeinmediziner aus der Region, dem gesamten Bundesgebiet sowie aus der Schweiz und Österreich. Neben vielen Fachärzten nahmen auch Medizinstudenten und Assistenzärzte an dem Kongress teil.

Ein wichtiges Anliegen der beiden Organisatoren, Dr. med. Björn Drews, Leiter der Kniechirurgie und Sportorthopädie, und Dr. med. Christian Schoch, Leiter der Schulter- und Ellenbogenchirurgie, ist neben der fachlichen Weiterbildung der intensive kollegiale Austausch. So war nach den Vorträgen ausreichend Zeit für Diskussionen eingeplant. Die Fachgespräche konnten darüber hinaus beim gemeinsamen Abendessen am Freitag und dem abschließendem Mittagessen am Samstag fortgeführt werden.

Unterstützung bekamen Dr. Schoch und Dr. Drews auch aus den eigenen Reihen: die beiden Oberärzte PD Dr. Stephanie Geyer und Dr. Michael Dittrich hielten ebenfalls Vorträge. Sie bilden zusammen mit Dr. Christian Schoch das Kompetenz-Team der Schulter- und Ellenbogenchirurgie in Pfronten.



Das Fazit der Organisatoren sowie der Teilnehmer war durchweg sehr positiv, so dass bereits der nächste Kongress für Anfang Juli 2024 geplant wird.