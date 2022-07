Rotarier unterstützen die Pfrontener Tafel

Die Leiterinnen der Tafel in Pfronten, Uschi Fichtl (v.l.) und Barbara Rohrer, mit Walter Trenkle, Schatzmeister des Rotaryclub sPfronten-Nesselwang, bei der Übergabe der Lebensmittelspende in der Ausgabestelle der Tafel. © Rotary-Club Pfronten-Nesselwang

Pfronten - Durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten und den Ukraine-Krieg sind immer mehr Menschen auf die Hilfe der Tafeln angewiesen.

Doch das bringt diese an ihre Grenzen. Der Rotaryclub Pfronten-Nesselwang hat deshalb nach eigenen Angaben in einer kurzfristigen Aktion die Tafel in Pfronten mit 1000 Euro und Lebensmitteln im Wert von 500 Euro zur Aufstockung der Lebensmittelvorräte unterstützt.



Barbara Rohrer aus Nesselwang und Uschi Fichtl aus Pfronten machen nicht viel Aufhebens um ihr soziales Engagement in der Tafel. Sie arbeiten mit weiteren Helferinnen und Helfern seit Jahren ehrenamtlich in der Region und lindern direkt Not. Der Großteil der Bevölkerung nimmt die Dienste der Tafelinitiativen kaum wahr: unauffällig bringen zivile Fahrzeuge Lebensmittel vom Einzel- und Großhandel in die Sammel- und Ausgabestellen.

In einem kurzen Zeitfenster geben Helfer die vorbereiteten Lebensmittelpakete an Bedürftige aus. Ohne Werbung in eigener Sache leisten die Tafeln unverzichtbare Dienste für das Allgemeinwohl. Denn auch in der deutschen Wohlstandsgesellschaft leben trotz staatlicher Grundsicherungen viele Menschen in Existenzängsten und -nöten. Doch die im Ostallgäu vom Caritas-Kreisverband Kaufbeuren-Ostallgäu ehrenamtlich betriebenen Tafeln sind nun selbst in Not geraten.

Sie stießen bereits vor dem Zustrom der Ukraine-Flüchtlinge mit der Versorgung von Bedürftigen an ihre personellen und finanziellen Grenzen. Seit dem Frühjahr hat die weiterhin wachsende Zahl von Kriegsflüchtigen die Lage weiter verschärft.



Barbara Rohrer und Uschi Fichtl, die beiden Ansprechpartner der Tafel in Pfronten, belegten diese Entwicklung vor kurzem bei einem Vortrag im Rotaryclub Pfronten-Nesselwang mit Zahlen. Demnach versorge das Helferteam des Pfrontener Ablegers der Füssener Tafel derzeit rund 30 Erwachsene und 28 Kinder aus dem bisherigen Kreis der Bedürftigen. Zu diesen Bedürftigen seien nun nochmals 47 Erwachsene und 37 Kinder aus der Ukraine dazugekommen.



Nicht genug Spenden

Auch Michael Wollnitza, Vertrauensmann der Tafel und Mitglied im Leitungsteam, bestätigte, dass der Bedarf seit dem Zustrom der ukrainischen Flüchtlingen so groß sei, dass die bisherigen Essensspenden nicht mehr ausreichten.



Diese Entwicklung machte die Clubmitglieder so betroffen, dass der Präsidenten des Clubs Pfronte-Nesselwang, Hans-Ulrich Maas, der Tafel umgehend Unterstützung zusagte. „Wir Rotarier stehen im lokalen Umfeld unserer Gemeinden sowie in internationalen humanitären Hilfsprojekten denen zur Seite, die sich nicht selbst helfen können“, betonte der amtierende Clubchef. „Mitten unter uns in der Gesellschaft herrscht Not. Das Engagement der Tafeln, das mit den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine noch wichtiger geworden ist, werden wir tatkräftig fördern.“,



So spendeten die Mitglieder aus dem Hilfswerk des Clubs zunächst 1000 Euro, welche sie mit einer Lebensmittelspende ergänzten: Je 70 Kilogramm Mehl und Zucker, 140 Kilogramm Nudeln, je 70 Liter Apfelsaft und Vitaminsaft sowie 66 Tafeln Schokolade kauften Präsident Hans-Ulrich Maas und der Schatzmeister des Clubs, Walter Trenkle, im Einzelhandel ein und lieferten diese Nahrungsmittel direkt in der Ausgabestelle der Pfrontener Tafel ab. Diesen Kauf unterstützte der Distrikt 1841 durch einen Zuschuss aus internationalen Mitteln des „Disaster Response Grant“.



Bei der Übergabe der Lebensmittel bedankten sich Rohrer und Fichtl für diese Unterstützung. „Mit der Finanzspritze und der Nahrungsspende können wir unser Lager auffüllen und sind so flexibler bei der Zusammenstellung der Hilfspakete für die Bedürftigen“.