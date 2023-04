Pfrontener Vereine stellen sich vor

Teilen

Zu den größten Vereinen in Pfronten gehört der TSV mit der Abteilung Fußball. © Lukafo.de

Auch die Pfrontener Vereine haben mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. Um zu zeigen, was sie alles zu bieten haben, laden sie erstmals zu einem „Tag der Vereine“ ein.

Pfronten – Die Gemeinde veranstaltet am kommenden Sonntag, 23. April, in der Mittelschule im Zentralschulweg erstmals einen „Tag der Vereine“. Von 10 bis 16 Uhr stellen sich unter dem Motto „Miteinander bringt’s mehr“ die Pfrontener Vereine in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring (KJR) mit Informations- und Aktionsständen vor. Insbesondere Jugendliche sollen mit der Veranstaltung zu einem ehrenamtlichen Engagement motiviert werden.



Für viele Vereine wird die Gewinnung neuer Mitglieder zunehmend schwieriger. Viele Menschen wollen sich heute nicht mehr in Vereinen engagieren, sondern sich nur noch in zeitlich befristeten Projekten einbringen. Auch in Pfronten stehen viele der rund 90 Vereine vor der Herausforderung, neue Mitglieder und Nachwuchs zu gewinnen.

Die Gemeindeverwaltung nimmt diese Entwicklung nach eigenen Angaben zum Anlass, um gemeinsam mit den Pfrontener Vereinsvorständen gezielt Nachwuchsarbeit zu betreiben. Ein wesentlicher Baustein dabei ist der „Tag der Vereine“ am kommenden Sonntag. Wie in einer Messe werden sich in der Mittelschule Pfronten von 10 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt die Vereine der 13-Dörfer-Gemeinde präsentieren.

Das Miteinander im Dorfleben fördern

An den zahlreichen Informations- und Mitmachstationen lernen die Besucher die verschiedenen Vereinsaktivitäten kennen. Unter dem Motto „Miteinander bringt’s mehr“ werden außerdem die Vorteile einer Mitgliedschaft im Verein vorgestellt. Diese sind nach Überzeugung der Organisatoren vielfältig. „Vereine verbessern in Kommunen die Sozialstruktur, da sie das Miteinander im Dorfleben fördern“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Öffentliche Veranstaltungen bereicherten zudem das kulturelle Leben. Vor allem Kinder und Jugendliche könnten in Vereinen ihre Sozialkompetenz stärken, Teamfähigkeit lernen und ihr Selbstwertgefühl verbessern. Auch die schulischen Leistungen könnten sich demnach mit den Erfahrungen aus aktiver Vereinstätigkeit verbessern.



Darüber hinaus seien Vereine ein Austauschforum über die Communities der sozialen Medien hinaus. „Anders als in digitalen Plattformen mit häufig gefilterten Meinungen bieten Vereine über das gemeinsame Hobby hinaus Austauschmöglichkeiten auch mit Andersdenkenden.“ Oder wie es Manfred Trenkle, ehemaliger Vorsitzender des Gebirgs- und Trachtenerhaltungsverein „ D‘ Kienbergler“ einmal gesagt hat: „Vereine zeigen, wie man im Dorf miteinander umgeht.“

Über persönliche Kontakte

Ergänzt wird der „Parcour der Möglichkeiten“ am Sonntag durch verschiedene Vorträge. Mit dabei sein mit einem Stand wird auch Anna Heiland, Leiterin der Fachstelle „Verein(t)aktiv“ vom Kreisjugendring. Überdies soll die Ansprache neuer, vor allem jüngerer Mitglied nicht nur vor, während und nach der Messe über persönliche Kontakte erfolgen.



Zusätzlich zu den zahlreichen Aktionen, Vorführungen und Vorträgen gibt es ein kleines Gewinnspiel. Die Verlosungen finden von 12 bis 12.15 Uhr und von 15.45 bis 16 Uhr statt.