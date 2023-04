Photovoltaik: Kaum geeignete Flächen in Nesselwang

Teilen

Die Gemeinde prüft derzeit, was in Sachen Photovoltaik-Flächen möglich ist. © Symbolfoto: Panthermedia/Aliaksei Verasovich

Lediglich 0,2 Prozent des Gemeindegebiets von Nesselwang sind ohne Einschränkungen für eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage verwendbar. Das ist die ernüchternde Bilanz einer Untersuchung.

Nesselwang - Lediglich 0,2 Prozent oder 6,8 Hektar des Gemeindegebiets des Marktes Nesselwang sind ohne jegliche Einschränkungen für eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage verwendbar. So die ernüchternde Bilanz der Erhebung des interdisziplinären Planungsbüros Lars Consult mit Sitz in Memmingen und Augsburg. Bernd Munz, Geschäftsführer des Planungsbüros und Robin Unseld, Geograph, stellten in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats die Ergebnisse der Erhebung vor.

„Es ist eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Thema erneuerbare Energien“, so Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) zur Einführung in die Thematik. „Wir wollen hier keinen Wildwuchs“. Von daher wurde das Planungsbüro vom Markt Nesselwang beauftragt im Gemeindegebiet geeignete Flächen zu finden. Auch Bernd Munz betonte die Komplexität. „Bis zu einer Gesetzesänderung 2017/2018 durch die Bundesregierung waren nur an vierspurigen Autobahnen oder an zweigleisigen überregionalen Schienenwegen Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen erlaubt“, so der Planer. „Nesselwang hat hier weder das eine noch das andere vorzuweisen“.

Harte und weiche Ausschlusskriterien

Agrarstrukturell benachteiligte Gebiete, zu denen das Ostallgäu gehört, gerieten hier ins Hintertreffen. Für Freiflächen-PV-Anlagen ist im Außenbereich zudem ein Bebauungsplan notwendig, erläuterte der Planer weiter. Für ein Standortkonzept müssen zudem harte und weiche Ausschlusskriterien in Betracht gezogen werden. Zu den harten Ausschlusskriterien gehören unter anderem ökologisch wertvolle Flächen oder Siedlungsflächen. Zu den weichen Ausschlusskriterien gehören Vogelschutz- und FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat), Trinkwasser- und Landschaftsschutzgebiete.

Robin Unseld stellte mit einer interaktiven Karte auf dem 29,54 Quadratkilometer großen Gebiet der Ostallgäuer Gemeinde die verschiedenen Ausschlussgebiete vor. „2.338 Hektar oder 79,2 Prozent fallen unter die harten Ausschlusskriterien und 2.936 Hektar oder 99,5 Prozent unter die weichen Ausschlusskriterien“, so der Geograph. „Hier kommt es aber auch zu Überschneidungen, so dass lediglich 0,2 Prozent ohne Einschränkungen nutzbar wären“. Sogenannte Potenzialflächen sind an der Autobahn A7 in einer Größenordnung von 79 Hektar (2,7 Prozent der Gemeindeflächen) zu finden.

Auf Nachfrage aus dem Gremium erläuterte der Planer die Unterschiede zwischen harten und weichen Ausschlusskriterien. „Weiche Ausschlusskriterien können zurückgenommen werden“. Ob wirtschaftliche Belange wie die Ausrichtung in Betracht gezogen wurden, wollte Ratsmitglied Petra Wörz (Freie Wähler – FW) wissen. Dies konnte Unseld verneinen. „Die Ausrichtung oder die möglichen Ertragsaussichten spielen in der Darstellung keine Rolle“.

Kontroverse Diskussion im Gemeinderat

Nach der Vorstellung entwickelte sich eine kontroverse Diskussion im Rat. „Wir brauchen die Flächen wegen der Energiesicherheit“ so Martin Erd (Mitanand für Nesselwang – MfN). Gleichzeitig sei aber auch der Flächenverbrauch von wertvollen Weideflächen nicht außer Acht zu lassen. Dafür müsse ein konstruktive Diskussion mit den betroffenen Landwirten erfolgen, betonte das Ratsmitglied. Nach einem Vorschlag aus dem Gremium wird die Karte auf der Homepage des Marktes veröffentlicht werden und so der interessierten Bevölkerung die Möglichkeit gegeben werden sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen.

Je näher an den Bergen, desto schwieriger

Bernd Munz bot an, sich in einigen Wochen sich wieder im Marktgemeinderat den bis dahin aufkommenden Fragen zu stellen. „Je näher es an die Alpen geht, desto schwieriger wird es geeignete Flächen zu finden. Im nördlicher gelegenen Unterallgäu sind die nutzbaren Flächen um ein vielfaches größer“, so der Architekt. (hoe)