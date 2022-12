Pkw einer jungen Frau überschlägt sich

Mehrere Autos gerieten auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. © Symbolfoto: Julia Boecken

Mehrere Autos gerieten aufgrund der winterlichen Straßenverhälttnisse beim Abbremsen ins Rutschen.

Füssen/Landkreis – Zu mehreren Unfällen kam es nach Mitteilung der Polizei aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse. Eine junge Frau war bei schneeglatter Fahrbahn zu schnell auf der Kreisstraße OAL 23 von Rückholz in Richtung Nesselwang unterwegs. An der Gefällestrecke vor der Autobahn blockierte ein hängengebliebener Sattelzug die Fahrbahn und das Fahrzeug der 23-Jährigen wurde beim Abbremsen in den Straßengraben geschleudert.

Dort überschlug sich das Auto und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 1000 Euro.

In Halblech fuhr ein 19-Jähriger in einem Wohngebiet aus einer Hofeinfahrt, während eine 81-Jährige auf der Straße in Richtung dieser Hofeinfahrt fuhr. Beide Fahrzeugführer konnten aufgrund der Glätte nicht mehr rechtzeitig bremsen bzw. ausweichen, weshalb der junge Mann in die rechte Fahrzeugseite der Rentnerin rutschte. Der Sachschaden an beiden Pkw wird auf 3000 Euro geschätzt.



Ebenfalls aufgrund der Schneeglätte kam es zu einem Unfall in Füssen, als eine 69-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und eine 43-Jährige, die hinter ihr fuhr, das zwar erkannte, aber ins Rutschen geriet und auffuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Pkw ein geringer Sachschaden.

Und schließlich rutschte ein 58-jähriger Autofahrer in einen entgegen kommenden Pkw, als er mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Kaminkurve auf der Tiroler Straße in Füssen fuhr und auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen kam. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit eingeleitet.