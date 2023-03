Pläne für Siebenbürgerheim in Lechbruck stoßen auf großes Interesse

Teilen

Konkretes Konzept: Die Pläne für die Zukunft des Siebenbürgerheims interessieren in Lechbruck viele Bürger. © Jutta Pyka

Das Siebenbürgerheim soll weiterhin vornehmlich den Lechbrucker Bürgern zur Verfügung stehen. Der Investor stellt seine Pläne für die neue Pflegeeinrichtung vor.

Lechbruck - Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll (FW)begrüßte als Hausherr der Lechhalle die zahlreich erschienenen Besucher der Informationsveranstaltung zum Siebenbürgerheim. Er ging kurz auf die Geschichte des Siebenbürgerheims ein, das früher unter der Trägerschaft des Siebenbürgervereins e.V. war. Dieser Verein hat aus unterschiedlichsten Gründen vor etwa zwei Jahren beschlossen, mit dem Verein der „Arche Noris“ zu fusionieren (der Kreisbote berichtete). Die Arche Noris wiederum hat die Einrichtung an den Investor BayernCare veräußert und dieser hat dann wieder an die „Arche Noris“ als Betriebsträger verpachtet.

Die Gemeinde Lechbruck hat in dieser Angelegenheit lediglich die Aufgabe und die Pflicht, einen Bebauungsplan aufzustellen. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben es sich dabei eigener Aussage nach nicht leicht gemacht, denn sie legten Wert darauf, dass „das Siebenbürgerheim, so wie es traditionell bisher war, vornehmlich auch den Lechbrucker Bürgern weiterhin zur Verfügung steht.“



Bürgermeister Moll betonte, wie wichtig es der Gemeinde war und ist, dass Lechbrucker Bürger sowohl das Vorkaufsrecht für die Appartements hätten, als auch auf der Warteliste für Wohnplätze bevorzugt würden. Dies wurde auf das nachdrückliche Drängen der Gemeinde hin auch notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen und somit abgesichert.



Zwei Bauabschnitte

Die Pläne von BayernCare sehen laut Moll so aus: es wird zwei Bauabschnitte geben. Der erste Bauabschnitt betrifft den Neubau des Pflegezentrums, das der Ersatzbau für das jetzige Altenheim ist. Anschließend wird das derzeitige Altenheim abgerissen. Dann folgt der zweite Bauabschnitt, in dem Plätze für betreutes Wohnen errichtet werden. Der Rathauschef betonte, dass der Neubau eine Antwort sowohl auf den wachsenden Bedarf als auch die gestiegenen Bedürfnisse sei. Das neue Haus werde barrierefrei sein und zusätzlich zum Pflegeheim Plätze für Kurzzeit- und Verhinderungspflege, für betreutes Wohnen und Mitarbeiterappartements bieten.



Die anwesenden Besucher der Veranstaltung wollten sich nun einerseits über die Pläne für die neue Pflegeeinrichtung als auch über Möglichkeiten des Kaufs von einzelnen Pflegeappartements in der Einrichtung informieren.



Großer Bedarf

Andreas Lorenz, Betriebsleiter der BayernCare, stellte das Konzept der Einrichtung und die Möglichkeiten der Investition vor. BayernCare habe viel Erfahrung mit der Sanierung und dem Neubau von Senioreneinrichtungen. Von ihr werden bislang 42 Projekte betreut mit insgesamt 961 Seniorenwohnungen und 2514 Bewohnerplätzen.

Lorenz wirbt um Investoren, indem er auf den immer größer werdenden Bedarf an Pflegeplätzen hinweist, da die Gesellschaft immer älter werde. Durch den Neubau entstehen 75 Pflegeeinheiten und man könne sicher sein, dass die Pflegeplätze immer nachgefragt sein werden.

Durch den Neubau können die neuen gesetzlichen Vorgaben, etwa was die Zimmergröße betrifft, eingehalten werden. Die Zimmer werden nach den Erkenntnissen neuester Pflegekonzepte ausgestattet, der Energieeffizienzstandard könne erfüllt werden, zudem soll der Neubau auch zu einer Steigerung der Lebensqualität in der Einrichtung führen. Denn auch die Gemeinschaftsräume werden größer. Auch das Thema Nachhaltigkeit werde berücksichtigt in Bezug auf geringeren Energieverbrauch und auf erneuerbare Energien.



Rundum-sorglos-Paket

Lorenz warb nun darum, zu investieren. Interessenten kaufen dabei nicht nur das einzelne Zimmer, sondern auch immer einen Teil der Gemeinschaftsfläche, denn diese gehört unmittelbar zur nötigen Betreuungsleistung dazu. Der Vorteil einer Investition: „Es ist ein Rundum-sorglos-Paket“, so Lorenz. Der Betreiber „Arche Noris“ kümmere sich um die Belegung der Zimmer, die Pacht wird an den Investor überwiesen, auch wenn das Zimmer kurzfristig doch nicht bewohnt wäre.

Zudem gibt es einen Hausverwalter, der sich um Abrechnungen, Mieterhöhungen und so weiter kümmern werde. Ein weiterer Vorteil laut Lorenz: „Sie haben, wenn sie hier kaufen, ein bevorzugtes Belegungsrecht in der Einrichtung in Lechbruck, aber auch in allen anderen Einrichtungen der Arche Noris“.



In den nächsten Wochen sind Mitarbeiter der BayernCare jeweils dienstags von 10 bis 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Lechbruck und stehen Interessenten für weitere Fragen zur Verfügung.

Jutta Pyka