Plansee Group erweitert ihren Vorstand

Der neue Vorstand: (von links): Ulrich Lausecker, Karlheinz Wex (Vorsitzender), Andreas Lackner und Andreas Schwenninger. © Plansee Group

Breitenwang/Reutte – Die Plansee Holding AG erweitert zum 1. Juli ihren Vorstand auf vier Personen. Die Vorstände übernehmen Verantwortung für weitere querschnittliche Themen und Aufgaben. Damit setzt die Plansee Group den nächsten Schritt hin zu einer vollintegrierten Unternehmensgruppe.



Dr. Wolfgang Köck geht auf eigenen Wunsch in den wohlverdienten Ruhestand. Neu im Gremium, unter Leitung des Vorstandsvorsitzenden Karlheinz Wex, sind Andreas Lackner, Ulrich Lausecker und Andreas Schwenninger.



„Mit der Neubesetzung des Vorstands und einer querschnittlichen Verantwortung für wichtige Unternehmensfunktionen wie Produktion, Prozesse, Einkauf, Qualität und Logistik schaffen wir die Voraussetzung für eine noch engere Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe“, so der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Plansee Holding AG Michael Schwarzkopf. Darüber hinaus sind die Vorstände für funktionsübergreifende Projekte sowie Schwerpunktaufgaben zuständig, die gruppenweit entwickelt und umgesetzt werden. Plansee hatte die Gruppenfunktionen bereits im Juli 2021 nach der Mehrheitsübernahme am Tochterunternehmen Ceratizit deutlich gestärkt.



Karlheinz Wex ist seit 22 Jahren Mitglied des Vorstands der Plansee Group und seit 2021 Sprecher des Vorstands. Andreas Schwenninger startete seine Karriere im Controlling der Plansee Group und war jahrelang in den USA und in Luxemburg in leitenden Positionen tätig. Seit 2021 ist er Geschäftsführer der Servicegesellschaft Plansee Group Functions.



Große Erfahrung

Andreas Lackner war als Geschäftsführer in allen Unternehmensbereichen der Plansee Group im In- und Ausland tätig, ist seit 2019 Vorstandssprecher der Ceratizit in Luxemburg und kennt das Produktionsnetz der Gruppe wie kaum ein anderer im Unternehmen. Ulrich Lausecker startete seine Karriere im Vertrieb von Ceratizit und Plansee und ist seit sieben Jahren geschäftsführender Direktor von Plansee HLW in Reutte. Neben ihren Vorstandsmandaten werden Lackner, Lausecker und Schwenninger ihre aktuelle operative Verantwortung bei Ceratizit, Plansee HLW und Plansee Group Functions weiterhin wahrnehmen.