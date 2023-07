Plansee Group steigert Umsatz

Von: Hans Nikolussi

Teilen

Das „Vorstandskleeblatt“ in der Produktion: Mag. Andreas Schwenninger (v.l.), Vorsitzender Mag. Karlheinz Wex (Vorsitzender), Mag. Ulrich Lausecker und Dr. Andreas Lackner. © Hans Nikolussi

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hat die Plansee Group ihren Umsatz erneut steigern können. Das sind die Gründe.

Reutte/Breitenwang – Mit einer Führung durch die Produktionshalle in der ein weltweiter „Bestseller“, die Röntgendrehanode, hergestellt wird, endete die Bilanz-Pressekonferenz der Plansee-Group am Standort. Zuvor hatte Vorstandvorsitzender Mag. Karlheinz Wex ausführlich über das abgelaufene Geschäftsjahr im Bildungszentrum des Betriebes referiert, mit durchaus positiven Zahlen.

Der Hersteller von Hochleistungswerkstoffen und Werkzeugen aus extrem starken Metallen hat erneut einen Rekordumsatz eingefahren: „Mit unserer klaren Strategie, dem großen Engagement unserer Mitarbeiter und der hohen Anpassungsfähigkeit unserer Organisation haben wir das abgelaufene Geschäftsjahr trotz schwieriger Rahmenbedingungen erfolgreich gemeistert“, sagte Karlheinz Wex.

„Mit Unternehmensübernahmen, dem Verkauf von Randaktivitäten und lukrativen Aufträgen im Kerngeschäft hat die Plansee Group ihre Kernkompetenz rund um die beiden Schlüsselwerkstoffe Molybdän und Wolfram im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter gestärkt“ hieß es weiter.



Die Gruppe konnte trotz der bekannt schwierigen Rahmenbedingungen ihren Umsatz von 2,02 auf 2,35 Milliarden Euro steigern. Zum Umsatzplus haben die beiden Unternehmensbereiche Plansee Hochleistungswerkstoffe und Ceratizit gleichermaßen beigetragen. Produkte mit höherer Wertschöpfung entwickelten sich besonders gut.

Die Aufträge aus der Flugzeug- und Medizintechnikindustrie zogen spürbar an und waren mit für das Umsatzplus von 16 Prozent verantwortlich. Die Nachfrage aus der Bau- und Elektronikindustrie kühlte etwas ab.



Zu den erschwerten Rahmenbedingungen gehörten schwankende Rohstoffpreise auf einem hohen Preisniveau sowie stark steigende Einsatzpreise für Energie, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Fremdleistungen. „Mit mehreren Preisanpassungen konnten wir einen großen Teil unserer Kosten an die Kunden weitergeben“, so Wex. „Die Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit der Organisation in einer Welt voller Unwägbarkeiten wollen wir weiter ausbauen, darum müssen wir unser Produktionsnetzwerk und die Prozesslandschaften weiterentwickeln.“



Mehr Nachhaltigkeit

Mit der Übernahme von MiTech Metals in den USA hat Plansee seine Wolframaktivitäten in Nordamerika erweitert. Die Übernahme des französischen Unternehmens Agricarb erschließt für Ceratizit einen neuen Markt: Agricarb entwickelt und produziert besonders langlebiges Hartmetall-Werkzeug für Landwirtschaft, Ackerbau und Weinbau. Randaktivitäten wie das Keramikgeschäft in Livange/Luxembourg, die Tantalproduktion in Liezen und der Bondingshop in Sakura/Japan wurden dagegen veräußert. Der Produktionsstandort in L.A. wurden geschlossen und die Werkstoffdatenbank Matmatch eingestellt.



Die Umsetzung des Nachhaltigkeitsprogramms hat in der Plansee Group im abgelaufenen Geschäftsjahr an Fahrt aufgenommen. Im Fokus steht die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Dieser liegt im Basisjahr 2020/21 bei 300.000 Tonnen. Mittlerweile wird an den meisten europäischen Standorten der Gruppe und in Shanghai Strom aus regenerativen Quellen beschafft.

Außerdem hat Plansee einen langfristigen Vertrag mit der Firma Linde zur Versorgung mit grünem Wasserstoff abgeschlossen. Ceratizit testete erste Produkte mit extrem niedrigem CO2-Fußabdruck auf dem Markt, die größtenteils aus recyceltem Wolfram hergestellt sind. Der Anteil an recyceltem Wolfram in der Gruppe betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 74 Prozent



Rund 11.500 Mitarbeiter stehen weltweit auf der Lohnliste von Plansee. Am Standort in Breitenwang Reutte arbeiten über 2.500 Menschen. Mit 877 Millionen Euro Umsatz vor Ort nähert man sich auch schon der Milliardengrenze.