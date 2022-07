Plansee knackt Zwei-Milliarden-Marke

Von: Hans Nikolussi

Die beiden Vorstände der Plansee Group, Wolfgang Köck (links) und Karlheinz Wex, blicken optimistisch auf das derzeit laufende Geschäftsjahr. © Plansee Group

Breitenwang – Die Plansee Group hat sich auch im 101. Jahr ihres Bestehens als krisenfest erwiesen.

Die starke Konjunktur, interne Verbesserungen und die Vollkonsolidierung der Hartmetalltochter Ceratizit haben die Tiroler Unternehmensgruppe trotz der weltweiten Krisen zu einem neuen Umsatzrekord von über zwei Milliarden Euro geführt. Darüber informierten die beiden Vorstände Karlheinz Wex und Wolfgang Köck, als sie das Geschäftsjahr 2021/22 beim größten Arbeitgeber des Bezirkes Reutte Revue passieren ließen.



Mit den Unternehmensbereichen Plansee Hochleistungswerkstoffe und Ceratizit sowie der Beteiligung an Molymet ist die Plansee Group eines der weltweit führenden pulvermetallurgischen Industrieunternehmen. Die Plansee Group ist auf Produkte aus den Werkstoffen Molybdän und Wolfram spezialisiert und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab – vom Erzkonzentrat bis zu kundenspezifischen Werkzeugen und Komponenten. Mit mehr als 75.000 verschiedenen Produkten und Werkzeugen. Damit ermöglicht die Unternehmensgruppe die industrielle Fertigung für viele Dinge des täglichen Bedarfs und der Medizintechnik.



Im Geschäftsjahr 2021/22 waren die äußeren Umstände – Pandemie, Lieferprobleme, Ukrainekrieg – alles andere als günstig: Das stellte die Plansee Group vor große Herausforderungen. Trotzdem gelang der Tiroler Unternehmensgruppe ein neuer Umsatzrekord. Grund dafür ist, dass sich viele Branchen nach der Pandemie rasch erholten sowie die starke Nachfrage aus der Medizintechnik sowie der Halbleiter- und Bauindustrie.



Gefüllte Auftragsbücher

Die Unternehmensgruppe habe im 101. Jahr ihres Bestehens rasch auf die anziehende Konjunktur reagiert, Marktpositionen ausgebaut und viel Kraft in die Weiterentwicklung der Organisation gesteckt, informierten die beide Vorstände. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr gibt sich Wex für das erste Halbjahr optimistisch. Die Plansee Group stehe auf soliden wirtschaftlichen Beinen und die Auftragsbücher seien gut gefüllt.



Die unabschätzbaren Folgen des Ukraine-Kriegs, die unsichere Gasversorgung, die steigende Inflation und die zunehmenden Handelsbarrieren zwischen Ländern und Regionen sowie „Hamsterkäufe“ in den Lieferketten seien jedoch die Probleme der Zukunft.



Um ihren CO2-Fußabdruck in den kommenden drei bis fünf Jahren um 60 Prozent zu senken, verabschiedete die Plansee Group eine Nachhaltigkeitsstrategie, die einen Technologiewechsel einläutete. „Seit 20 Jahren wird bei uns Wasserstoff überwiegend aus Erdgas erzeugt. Wasserstoff wird in mehreren wesentlichen Produktionsschritten als Prozessgas benötigt. Künftig soll Wasserstoff vorwiegend über die Elektrolyse mithilfe von grünem Strom gewonnen werden“, kündigt Köck an.



Mit der Übernahme der Ceratizit ordnete die Plansee Group die Wolframpulverfertigung neu und stellte sie wettbewerbsfähiger auf. Sie basiert zunehmend auf Recycling. Um seine Ziele hier zu erreichen, startete Ceratizit eine Initiative. Es möchte so viel Wolframschrott wie möglich einsammeln und dem Recycling zuführen. Das recycelte Wolfram wird in der Plansee Group für die Herstellung neuer Produkte eingesetzt.

Enorme Steigerung

Moderne Recyclingtechnologien stellen sicher, dass Produkte aus wiederverwertetem Wolfram über identische Eigenschaften verfügen wie Produkte aus „frischem“ Wolfram. Am größten Produktionsstandort der Gruppe, in Breitenwang/Reutte, steht eine neue Ceratizit-Produktionshalle kurz vor der Fertigstellung. Die auf dem Dach installierte Photovoltaikanlage mit einer Maximalleistung von 385 Kilowatt in der ersten Ausbaustufe soll demnächst in Betrieb gehen. Zudem baute Plansee eine neue Sinterei und weitete die Produktionskapazitäten für Bauteile für die Medizintechnik und die Halbleiterindustrie aus.



Der Standort steigerte seine Produktionsleistung im abgelaufenen Geschäftsjahr um 23 Prozent auf 747 Millionen Euro. Insgesamt 62 Millionen Euro investierte die Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 2021/22 in Sachanlagen in Breitenwang/Reutte. 2500 Mitarbeiter sind hier beschäftigt.



Die Plansee Group geht im laufenden Geschäftsjahr von den bekannten schwierigen Randbedingungen, darunter auch fehlende Fachkräfte, aus. Positiv entwickeln sich weiterhin die Märkte im Maschinenbau, der Halbleiterindustrie und in der Medizintechnik. „Die gute Nachfrage in diesen Industrien zeigt, dass unsere Produkte und Werkzeuge aus den Werkstoffen Molybdän und Wolfram auch in Zukunft in vielen Hightech-Anwendungen gefragt sein werden“, so Karlheinz Wex. Mit der weiteren Umsetzung der internen Optimierungsprojekte, gezielten Unternehmensübernahmen und Prozessverbesserungen arbeitet Plansee daran, sich leistungsfähiger und wettbewerbsfähiger aufzustellen.