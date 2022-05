Jubilarehrung: Fast 4000 Jahre in Diensten von Plansee

Von: Hubert Hunscheidt

Vorstandssprecher Karlheinz Wex dankt den Jubilaren und Jubilarinnen für ihre langjährige Mitarbeit. © Hubert Hunscheidt

Breitenwang/Reutte – Über 100 Mitarbeiter der Plansee Group erhielten jetzt im Rahmen einer Festveranstaltung im Walter-Schwarzkopf-Haus eine Auszeichnung.

Über 100 Mitarbeiter der verschiedenen Standorte der Plansee Group, die auf 25 bis 45 Dienstjahre in den Unternehmen zurückblicken können, erhielten jetzt im Rahmen einer Festveranstaltung im Walter-Schwarzkopf-Haus eine Auszeichnung. Vorstandssprecher Karlheinz Wex nutzte die Feierstunde, um den Jubilaren für ihre langjährige Treue zum Unternehmen zu danken.



Insgesamt ehrte der Vorstandsprecher des Breitenwanger Weltmarktführers an diesem Festabend 120 Jubilare und Jubilarinnen, die auf zusammen 3995 Dienstjahre bei der Plansee Group zurück blicken können. Darunter waren 12 Mitarbeiter, die seit 40 Jahren für das unternehmen arbeiten. Neun der Geehrten stehen bereits seit 45 Jahren im Dienste des Werkstoff-Herstellers. Wex betonte in seiner Festansprache, dass sich die einzelnen Mitarbeiter des Unternehmens tagtäglich dafür einsetzen, dass sich Plansee und Ceratizit erfolgreich auf den globalen Märkten behaupten können.



Neben Blumen für die Damen erhielten die langjährig Plansee-Beschäftigten Präsente. © Hubert Hunscheidt

Die Planseegruppe ist ein Weltmarktführer der pulvermetallurgischen Herstellung von Werkstoffen aus Molybdän und Wolfram sowie deren Weiterverarbeitung zu Werkzeugen und Formteilen. Weltweit arbeiten über 14.000 Menschen für die Gruppe, zu der neben den Plansee Hochleistungswerkstoffen in Reutte die Ceratizit Hartstoffe & Werkzeuge mit Sitz in Luxemburg, die Global Tungsten & Powders in den USA sowie Molymet im chilenischen Santiago gehören. Die Gruppe erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von knapp 2,5 Milliarden Euro.



Mit seinen Standorten in Breitenwang bei Reutte und 1400 Mitarbeitern und in Lechbruck mit 240 Mitarbeitenden zählt die Planseegruppe zu einem der wichtigsten Arbeitgeber im Grenzgebiet zwischen dem Außerfern und Allgäu.



Hauptanwendungsgebiete der Produkte, die in Reutte und Lechbruck hergestellt werden, sind in der Beschichtungs-, Elektronik- und Lichtindustrie, Energieübertragung, Halbleiterfertigung und Medizintechnik sowie im Hochtemperaturofenbau zu finden. Durch die Eingliederung der weiteren Unternehmensteile hat sich die Planseegruppe die reibungslose Versorgung mit Rohstoffen gesichert.



Schwieriges Umfeld

So war auch die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung eines der Themen, auf die Vorstandssprecher Wex in seiner Laudatio anlässlich der Jubilarehrung einging. Nachdem er ein Licht auf die Firmenhistorie des Unternehmens geworfen hatte, kam er auf die aktuelle Situation zu sprechen. Die Corona bedingten Einschränkungen und die gestörten Lieferketten in den vergangenen beiden Jahren haben demnach in der Hartmetallindustrie zu Umsatzrückgängen von bis zu 50 Prozent geführt, da die Automobilindustrie und der Maschinenbau über mehrere Wochen ihre Produktion zur Gänze einstellen mussten. Andererseits konnte sich der Sektor Medizintechnik so positiv entwickeln, dass er inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil des Produktportfolios geworden sei.



„Aber Herausforderungen sind da, um gelöst zu werden”, betonte Wex, der den Jubilaren für ihre Treue und Verbundenheit zur Planseegruppe dankte.