Platter zeichnet engagierte Außerferner mit Verdienstkreuz und -medaille aus

Teilen

Landeshauptmann Günther Platter und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher verleihen Verdienstmedaillen, Verdienstkreuze, Lebensrettungsmedaillen und Erbhof-Auszeichnungen im Riesensaal in der Innsbrucker Hofburg. © Land Tirol/Die Fotografen

Innsbruck/Außerfern – Das Engagement von 183 Frauen und Männern aus Tirol und Südtirol haben Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und sein Südtiroler Amtskollege Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) am Hohen Frauentag gewürdigt. Darunter befanden sich auch einige Außerferner. Darüber hinaus ehrten sie 34 Personen für ihren Einsatz mit einer Lebensrettungsmedaille und verliehen 15 Familien das Recht, ihren Hof als „Erbhof“ zu führen.

Das Verdienstkreuz des Landes Tirol überreichten Platter und Kompatscher unter anderem Johann Dreier für seine Verdienste um das Gemeinwohl, insbesondere um die Gemeinde Weißenbach am Lech. Auch die Medizinalrätin Dr. Erika Lackner aus Elbigenalp durfte sich über ein Verdienstkreuz freuen. Damit würdigten Platter und Kompatscher ihre Verdienste um die ärztliche Versorgung im Bezirk Reutte.

Über eine Verdienstmedaille des Landes Tirol durfte sich Klaus Dirr aus Vils freuen. Er erhielt sie für sein Engagement um das Chorwesen in Tirol. Auch Oliver Klien aus Reutte wurde für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen ausgezeichnet, genau wie Hubert Poberschnigg aus Pinswang für seine Verdienste als Fähnrich bei den Tiroler Kaiserjägern, Hannelore Sandhacker aus Lechaschau für ihre Verdienste um die Katholische Kirche und das Gemeinwohl, Peter Schwarz für seine Verdienste um das Feuerwehr- und Rettungswesen in Berwang sowie Raimund Zotz aus Pinswang für seine Verdienste um das Gemeinwohl und Seniorenwesen.

In seiner Festrede hob Platter die Bedeutung des Ehrenamts und der Zivilcourage sowie des Einsatzes für die Gesellschaft hervor: „Wir können uns glücklich schätzen, in Frieden miteinander zu leben.“ Das sei in Zeiten eines Krieges in Europa nicht selbstverständlich. „Umso mehr freut es mich heute, dass wir am Hohen Frauentag wieder Menschen vor den Vorhang holen, die sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen engagieren. Sei es in der Kultur oder in der Kirche, im Traditionswesen oder im Sport oder im sozialen Bereich – eines haben alle heute ausgezeichneten Persönlichkeiten gemein: sie zeichnen sich durch außergewöhnliches Engagement aus. Dafür sagen wir heute gemeinsam Danke.“

Demokratie stärken

„Mit dieser Auszeichnung zollen wir Menschen Anerkennung und Wertschätzung, die mit ihrem außerordentlichen sozialen und gesellschaftlichen Einsatz zum Wohle unseres Landes beigetragen haben und immer noch beitragen“, würdigte Kompatscher das freiwillige Engagement der Geehrten. Dieses sei ausschlaggebend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und stärke demokratische Werte und Haltungen. „Der Einsatz für andere und für die Gemeinschaft ist unerlässlich für individuelle Teilhabe und für eine gesellschaftliche Integration. Er bringt aber auch Wohlstand, ermöglicht kulturelles Leben, schafft soziale Netze“, sagte der Landeshauptmann. Die Geehrten seien in vielerlei Hinsicht Vorbilder.