PMG-Areal ist bereits verkauft - Stadt Füssen hat schon konkrete Pläne

Von: Matthias Matz

Das 5,2 Hektar große PMG-Gelände befindet sich bereits im Besitz des Bauunternehmers Dieter Glass. Die Stadt möchte hier ein Heizkraftwerk errichten. © Google Satellit

Mit dem Aus für den PMG Produktionsstandort Füssen stellt sich die Frage, was mit dem Gewerbeareal geschehen soll. Den Besitzer hat das Grundstück bereits gewechselt.

Füssen – 52.000 Quadratmeter, oder 5,2 Hektar. So groß ist das Gelände in der Hiebelerstraße, auf dem PMG noch bis Ende des ersten Quartals 2024 produzieren will. Dann ist Schluss. Doch was geschieht mit dem gewaltigen Areal, wenn PMG weg ist?

Im Füssener Rathaus gibt es dazu schon ganz konkrete Überlegungen. Und auch einen neuen Besitzer hat das Grundstück bereits.

Das Aus für den PMG Produktionsstandort in der Hiebeler Straße kommt nicht nur für langjährige Beobachter wie Dietmar Jansen, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Allgäu, nicht überraschend.

Auch in der Stadtverwaltung hat man sich offenbar seit längerem schon Gedanken über eine Nutzung des riesigen Gewerbegrundstücks gemacht und will dort ein Heizkraftwerk errichten, um ein Wärmenetz aus erneuerbaren Energien aufzubauen. Entsprechende Gespräche sollen nach Informationen des Kreisboten bereits mit dem Eigentümer geführt worden sein.

Dieser Eigentümer ist seit einiger Zeit der Unterallgäuer Bauunternehmer Dieter Glass. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte das Büro von Glass am Donnerstag auf Anfrage. Demnach hat die Glass GmbH Projektentwicklung das Grundstück bereits erworben und für eineinhalb Jahre an PMG vermietet.

Glass ist in Füssen kein Unbekannter. Dem Bauunternehmer gehören ihm seit 2004 bereits die ehemaligen Hanfwerke am Lech. Aus diesen will er in den kommenden Jahren ein modernes urbanes Quartier machen. Welche Entwicklungen er für das Areal in der Hiebelerstraße plant, dazu könne man derzeit noch keine Auskunft erteilen, teilte sein Büro mit.

Möglicherweise wird Glass das auch gar nicht mehr allein entscheiden können. Bereits in der Sitzung des Bauausschusses am kommenden Dienstag, 5. September, will die Stadtverwaltung beschließen lassen, den dort geltenden Bebauungsplan (B-Plan) W20 für den Bereich des PMG-Standortes zu ändern.

Zudem soll eine Veränderungssperre für das PMG-Areal erlassen werden. „Ziel ist im Zuge der Wärmeplanung auf den betroffenen Grundstücken die Voraussetzungen für die Errichtung eines Heizkraftwerks für Wärme aus erneuerbaren Energien zu schaffen“, heißt es dazu.

Darüber hinaus soll eine Vorkaufsrechtsatzung für das Grundstück erlassen werden, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern. Damit kann die Stadt einen Verkauf an Dritte verhindern. „Zur Sicherung des Gewerbegebiets und zur Sicherung der Entwicklung eines Wärmenetzes und somit zur Sicherung der öffentlichen Belange legt die Stadt Füssen ein Vorkaufsrecht über die 52.000 Quadratmeter“, teilte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) auf Anfrage mit.