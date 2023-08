PMG schließt Produktionsstandort in Füssen - 90 Mitarbeiter betroffen

Von: Matthias Matz

Teilen

Am PMG Produktionsstandort Füssen gehen zum Ende des ersten Quartals 2024 die Lichter aus. © Archiv/Matz

Der Automobilzulieferer PMG wird seinen Produktionsstandort in Füssen offenbar zum 31. März 2024 schließen. Überraschend kommt dieser Schritt jedoch keineswegs.

Füssen – Ein Stück Füssener Industriegeschichte geht zu Ende: Die PMG Holding mit Sitz in Füssen wird den Produktionsstandort in der Hieblerstraße aufgeben. Einem Medienbericht zufolge sei das die Folge verschiedener Krisen in den vergangenen Jahren.

Demnach leide das Unternehmen wie viele andere Automobilzulieferer auch unter einem niedrigeren Umsatzniveau bei gleichzeitig anhaltend hohen Material und Energiekosten, heißt es dort.

Betroffen von der Schließung sind demnach knapp 90 Mitarbeiter.

Das 52.000 Quadratmeter große Areal in der Hiebelerstraße ist dagegen nach Informationen des Kreisboten schon vor einiger Zeit an ein Allgäuer Bauunternehmen verkauft worden. PMG ist somit für eineinhalb Jahre nur noch Mieter der Fläche.

Die Abwicklung des Füssener Werks, 1960/61 unter dem Namen Sinterstahl GmbH gegründet, sei Teil eines zu Beginn des Jahres eingeleiteten Restrukturierungsprozesses, der weltweit alle PMG-Standorte treffe, heißt es weiter in dem Bericht. Derzeit beschäftigt das Unternehmen weltweit nach eigenen Angaben rund 1600 Mitarbeiter.

In Füssen bleiben soll dagegen die in den ehemaligen Hanfwerken angesiedelte Verwaltung von PMG. Dort sollen etwa 30 Mitarbeiter beschäftigt sein. Erst 2020 hatte das Unternehmen in Füssen rund 100 Stellen abgebaut.

PMG wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern.

Umso auskunftsfreudiger ist Dietmar Jansen, 1. Bevollmächtigter der Gewerkschaft IG Metall in Kempten. Dass das Füssener Werk geschlossen werde, sei zwar sehr bedauerlich, komme aber keineswegs überraschend, sagte er im Gespräch mit dem Kreisboten.

„Es war absehbar, dass es so kommen wird.“ Er persönliche vermute sogar davon aus, dass die Schließung bereits vor vier bis fünf Jahren geplant wurde, „aber bisher noch nicht abgewickelt werden konnte“.

Sterben auf Raten

Dabei sei der sich seit zwei Jahrzehnten abzeichnende Niedergang des Traditionsunternehmens nach seiner Überzeugung vermeidbar gewesen. Eine zunehmende Verlagerung der Produktion ins Ausland, fehlende Investitionen in den Standort und Fehlentscheidungen der häufig wechselnden Geschäftsführungen sind nach Jansens Einschätzung die Gründe für das Aus. Der Metaller spricht von einem „Sterben auf Raten“.

Die Verwaltung von PMG in den ehemaligen Hanfwerken soll offenbar in Füssen verbleiben. © Archiv

„Es wurden in den letzten Jahren in Füssen immer weniger Teile produziert, aber immer mehr ausprobiert und entwickelt“, sagte er. Das mache den Standort teuer. Die funktionierende und somit günstigere und gewinnbringende Produktion sei hingegen zunehmend nach Spanien und Rumänien verlagert worden.

Seinen Informationen zufolge sollen jetzt offenbar auch die Anlagen und Maschinen aus Füssen nach Rumänien verlagert werden, berichtete er. „Aber das läuft nicht so“, so seine Einschätzung der Situation. Deshalb sei allen Füssener PMG Mitarbeitern eine Prämie angeboten worden, wenn sie bis zum 31. März bleiben und bei der Verlagerung in das osteuropäische Land unterstützen.

Darüber hinaus müssten auch Aufträge im Füssener Werk noch abgearbeitet werden, um Verträge zu erfüllen. Zu den Kunden von PMG zählen nach Unternehmensangaben unter anderem Magna, Schaeffler und VW.

Laut dem Medienbericht sollen die verbleibenden Umsatzumfänge an den anderen PMG-Standorten abgearbeitet werden.

Betriebsversammlung am Dienstag

Wie es mit den Beschäftigten weitergeht, ist derzeit unklar. Für kommenden Dienstag ist eine Betriebsversammlung einberufen worden. Kündigungen sind laut Jansen bislang noch keine ausgesprochen worden. Die Entscheidung über einen Sozialplan soll noch in dieser Woche fallen. Die Gewerkschaft beharre dabei auf eine Bürgschaft. „Wir brauchen die Sicherheit, dass das Geld auch da ist“, betonte der Gewerkschafter.

Komme es nicht zu einer Einigung, werde die IG Metall einen Forderungskatalog an PMG überreichen. „Und der wird mindestens so teuer wie der Sozialplan“, kündigte Jansen an. Werde auch hier keine Einigung erzielt, werde die IG Metall ihrerseits Maßnahmen bis zum Warnstreik ergreifen.

Auch dazu wollte sich die PMG-Geschäftsführung nicht äußern.

Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) reagierte mit Bedauern auf die angekündigte Schließung des Füssener Produktionsstandorts. „Das ist ein starker Eingriff“, sagte er. „Ich hoffe, dass die umliegenden Unternehmen wie Zetka und Bihler die Mitarbeiter aufnehmen können.“