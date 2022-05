Polizei entdeckt elf Wildparker und -camper am Forggen- und Schwansee

Von: Katharina Knoll

In der Nacht auf Dienstag entdeckte die Polizei erneut einige Wildparker und -camper am Schwan- und Forggensee. © Symbolfoto: Bildagentur PantherMedia / welcomia (YAYMicro)

Schwangau - Elf im Landschaftsschutzgebiet geparkte Autos und Wildcamper hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag am Schwan- und Forggensee entdeckt. Sie müssen nun mit empfindlichen Geldbußen rechnen.

Die Beamten trafen nach eigenen Angaben im Bereich des Schwansees sowie des Forggensees auf vier Personen, die entweder in ihren Fahrzeugen oder in Wohnmobilen bzw. Wohnwägen verbotenerweise übernachteten. Darüber hinaus parkten sieben Autos verbotswidrig in den Schutzgebieten.

Besonders dreist war laut Polizei das Verhalten einer 54-Jährigen. Die Polizei traf sie schlafend in ihrem Auto auf einem Feld nahe des Schwansees an. Der Weg bis zu dem Feld führte jedoch über keine befestigte Straße. Zudem ist die Frau auf dem Weg zu ihrem Übernachtungsplatz an mehreren Hinweisschildern vorbeigekommen.

Die Polizei zeigte die betreffenden Fahrzeugführer und Camper beim Landratsamt Ostallgäu an. Sie erwarten nun empfindliche Geldbußen.