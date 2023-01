Auto fährt 14-Jährige in Füssen an und flüchtet

Symbolbild: Die Schülerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. © photographee.eu/PantherMedia

Unfallflucht auf dem Schulweg: Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmorgen eine Schülerin in der Kemptner Straße angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Füssen – Am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr erfasste ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug eine 14-jährige Radfahrerin. Die Teenagerin war nach der Angaben der Füssener Polizei auf dem Radweg in der Kemptener Straße in Richtung Realschule Füssen unterwegs, als ein cremeweißes mittelgroßes Auto aus der Herkomerstraße herausfuhr und dabei das Hinterrad des Fahrrads erfasste. Dadurch stürzte die 14-Jährige.

Das Fahrzeug überrollte das Fahrrad sogar noch und flüchtete anschließend zügig auf der Kemptner Straße in Richtung Westen. Die leichtverletzte Schülerin verständigte die Rettungskräfte. diese brachten sie anschließend ins Krankenhaus.

Den Sachschaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfall selbst unter der Telefonnummer 08362/91 230.