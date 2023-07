Polizei und Bundeswehr üben in Füssen den Anti-Terror-Einsatz

Von: Matthias Matz

Anti-Terror-Übung am Tegelberg: Am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch üben Polizei und Bundeswehr rund um Füssen den gemeinsamen Einsatz bei Terror-Lagen.

München/Schwangau - Vom heutigen Dienstag, 25., bis morgigen Mittwoch, 26. Juli, findet im Raum Füssen und Schwangau die gemeinsame Anti-Terror-Einsatzübung „AlpenTEX 2023“ von Polizei, Bundeswehr und weiteren Sicherheits-Organisationen“ statt. Dabei kann es nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten auch zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich kommen.

Eine „AlpenTex“-Übung fand erstmals 2017 statt. Seitdem sind Deutschland und damit auch Bayern neben anderen europäischen Ländern noch stärker in den Fokus des internationalen Terrorismus gerückt. Um auf diese Gefahren reagieren zu können, müssen Bayerische Polizei und das Landeskommandos Bayern der Bundeswehr eng zusammenarbeiten.

Zuständig für die Ausrichtung der „AlpenTEX 2023“ sind das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten, das Landeskommando Bayern sowie der Bundeswehrstandort Füssen. Teile der Übung werden erstmals außerhalb von Bundeswerhr-Liegenschaften im alpinen Gelände rund um die Rohrkopfhütte am Tegelberg stattfinden.

Die Alpen und ihre Besonderheit eines herausfordernden und anspruchsvollen Geländes waren daher eines der maßgeblichen Kriterien bei der Wahl der Übungsörtlichkeit, heißt es dazu vonseiten des Polizeipräsidiums.

Innenminister kommt nach Füssen

Im alpinen Gelände im Umfeld der Rohrkopfhütte sind nach Angaben des Innenministeriums in München zwei Übungsszenarien geplant. Dabei handelt es sich um das Retten angeschossener Polizisten und die Festnahme bewaffneter Täter. Auch Spezialeinheiten der Polizei, Hubschrauber von Polizei und Bundeswehr sowie Rettungstrupps und sondergeschützte Fahrzeuge der Bundeswehr werden im Einsatz sein.

Im Rahmen der Übungsszenarien wird Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gemeinsam mit Generalleutnant Markus Laubenthal, dem Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr, und Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner ein erstes Zwischenfazit ziehen.

In Füssen und Schwangau kann es am morgigen Mittwoch, 26. Juli, wegen einzelner Fahrzeugkolonnen zu kurzen temporären Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, einzelne Bereiche am Tegelberg werden für Wanderer und Radfahrer gesperrt sein. Durch entsprechende Verkehrsmaßnahmen können die Beeinträchtigungen für Anwohner und Urlauber gering gehalten werden.