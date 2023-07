Polizei verhaftet Exhibitionisten am Forggensee

Von: Matthias Matz

Teilen

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Exhibitionisten noch in der Nähe des Tatorts verhaften. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Die Füssener Polizei hat in der Nähe des Forggensees einen mutmaßlichen Exhibitionisten verhaftet. Der 19-Jährige soll eine Frau belästigt haben.

RIEDEN a.F. - Am frühen Sonntagmittag erreichte die Polizei Füssen nach eigenen Angaben der Notruf einer Frau. Diese teilte mit, von einen 19-jährigen Mann belästigt zu werden, der in der Nähe des Uferbereichs an seinem erigierten Glied manipulierte.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatorts fest. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Exhibitionistischen Handlungen.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der 08362/91 230 bei der Polizeiinspektion Füssen zu melden.