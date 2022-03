Polizei zieht aufgemotzten BMW in Füssen aus dem Verkehr

Weil ein 19-Jähriger mit einem sehr lauten Auto in halsbrecherischen Fahrweise in Füssen unterwegs war, haben mehrere Leute vergangene Woche die Polizei verständigt.

Füssen - Einen aufgemotzten BMW hat am Donnerstag die Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der 19-jährige Besitzer muss sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.

Im Laufe der vergangenen Woche erreichten die Polizeiinspektion Füssen mehrere Mitteilungen über einen sehr lauten weißen BMW, der zudem in halsbrecherischer Fahrweise unterwegs sein soll. Am Donnerstagabend stießen die Beamten der PI Füssen schließlich selbst auf das Fahrzeug und seinen 19-jährigen Besitzer.

Da Hinweise ergaben, dass an dem Fahrzeug, insbesondere an der Abgas- und Ansauganlage hantiert worden war, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. Über die technischen Veränderungen wird nun ein Kfz-Sachverständiger ein Gutachten erstellen. Danach muss die Zulassungsstelle entscheiden, ob das Fahrzeug wieder am Straßenverkehr teilnehmen darf.

Auf den Besitzer kommen nun mehrere Anzeigen wegen der begangenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu. Zudem muss er die Kosten des Gutachtens begleichen.