Stabwechsel beim Rotary-Club Reutte-Füssen

Der scheidende Präsident des Rotary-Club Reutte-Füssen, Reinhard Schretter (links) zusammen mit seinem Nachfolger Jürgen F. Berners. © Rotary-Club Reutte-Füssen

Füssen/Reutte – Es ist ein Prinzip bei den weltweit ca. 33.000 Rotary-Clubs, dass jährlich Anfang Juli die Führung wechselt. So auch beim Rotary-Club Reutte-Füssen.

Die feierliche Ämterübergabe beim länderübergreifenden Rotary Club Reutte-Füssen fand deshalb am 6. Juli im „Blauen Saal“ des Hotels „Goldener Hirsch“ in Reutte statt. Dabei übergab der scheidende Präsident Dr. Reinhard Schretter die Goldene Amtskette an den Füssener Fachanwalt Anwalt Jürgen F. Berners.



Da das Dienen an der Gemeinschaft, besonders die Unterstützung von in Not geratenen Menschen und Soforthilfe bei nationalen sowie internationalen Katastrophen, wichtige Kernpunkte von Rotary sind, will der Rotary-Club Reutte-Füssen auch in der Amtszeit des neuen Präsidenten viel Gutes für soziale Zwecke tun. So kündigte Berners an, sein Amtsjahr in Anlehnung an das Rotary-Jahresmotto „Imagine Rotary“ zu gestalten. Das Motto fordert die Mitglieder auf, große Träume zu träumen und ihre Verbindungen und die Stärke von Rotary zu nutzen, um diese Träume in die Realität umzusetzen.



Im Hinblick auf die wohl kommenden schweren Zeiten will der neue Präsident die bisherigen Projekte weiterführen und weitere Akzente setzen. Dazu gehören etwa gemeinsame Aktionen mit anderen Clubs, die Intensivierung der Mitgliederwerbung und Vorträge für ein breites Publikum.



Der scheidende Präsident Dr. Reinhard Schretter und sein Vorstand hatten dagegen ein ungewöhnliches Amtsjahr zu bewältigen. Zu Beginn verhinderte die Pandemie die üblichen Clubmeetings und vor allem das Stattfinden von Benefizveranstaltungen. Erst im Winter kehrte durch Aufhebung einiger Coronaeinschränkungen wieder langsam Normalität ein.

Beginnend mit den weihnachtlichen Kinderwunschbaumaktionen in der Füssener Stadtsparkasse und im Paulusladen in Reutte war das anschließende Vereinsjahr geprägt durch Betriebsbesichtigungen sowie den beiden Konzerten des Kiewer Symphonieorchesters. Zuletzt konnte nach zweijähriger Pause sogar wieder das beliebte Drachenbootrennen ausgetragen werden.

Hilfe für die Ukraine

Zu den Hilfsprojekten gehörte die Unterstützung der Opfer der Ahrtalflut, der Kinderkrebshilfe, des KiMut-Hilfsfonds der AWO sowie der Musikschule Füssen. Dazu kommen Aktionen für die Ukraine.



Durch die schließlich wieder häufiger möglichen persönlichen Zusammenkünfte konnte ferner das Band der Freundschaft unter den Vereinsmitgliedern gestärkt werden.