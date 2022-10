Festspielhaus: Stück über Künstler und Naturaktivist

Der Cast des neuen Musicals „Hundertwasser“ steht in den Startlöchern. © Foto: Dominik Sporer/Festspielhaus Neuschwanstein

Am kommenden Samstag, 29. Oktober, feiert das Musical „Hundertwasser” im Festspielhaus Neuschwanstein Uraufführung. Geschrieben hat die Geschichte Rolf Rettberg, Autor von „Ludwig2”, für die Musik ist Stefan Holoubek verantwortlich. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bis zum 6. November sind insgesamt sieben Aufführungen geplant.

Füssen – Jeder kennt die typisch bunten Häuser und Gemälde des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser. Er liebte Farben und er liebte geschwungene Linien – die Strenge gerader Striche waren ihm ein Graus. Aber er war nicht nur Maler, sondern auch ein umtriebiger Naturaktivist, der auch mal nackt seine Ansichten vertrat.

Seine Ideen für eine Architektur im Einklang mit der Natur, wie zum Beispiel begrünte Dächer, sind heute aktueller denn je. Seine ökologischen und auch gesellschaftskritischen Positionen verbreitete er mit zahlreichen Manifesten, Reden und öffentlichen Demonstrationen. Im Zentrum seines ökologischen Handelns stand die Idee, der Natur wieder zu ihrem Recht zu verhelfen.

Einblick in Denken und Handeln

Im Musical „Hundertwasser” steht der Künstler, dargestellt von Felix Martin, selbst im Mittelpunkt, erzählt seine Geschichte und durch die ihn begleitenden Figuren wie Ameniko (Leah delos Santos), Mr Money (Alexander Kerbst) oder Afrika (Tamara Wörner) bekommt das Publikum einen Einblick in sein Denken und Handeln. „Hundertwasser war ein einmaliges Talent. Er polarisierte mit seiner Kunst und seinen Schriften und brachte die Menschen mit seinen Werken, aber auch mit seinem Aktivismus zum Nachdenken. Es steckt sehr viel hinter seiner Kunst, das teilweise erst durch sein Leben verständlich wird“, erklärt Autor Rolf Rettberg.



Mit Stefan Holoubek hat Rettberg einen Komponisten an seiner Seite, der die vielen Facetten und Welten Hundertwassers musikalisch perfekt von poppig bis rockig, mit klassischen Balladen bis zu Liedern mit einem Kinderchor vertont hat. Seit zehn Jahren arbeiten die beiden an der Umsetzung des Musicals. „Hier ist tatsächlich der richtige Ort für Hundertwasser. Das Theater in dieser Umgebung ist einzigartig und wie geschaffen für die Uraufführung“, zeigt sich Holoubek begeistert.



Martin spielt Hauptrolle

In der Hauptrolle ist Felix Martin zu sehen, der nicht zuletzt aufgrund seiner Ausbildung am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in der Hundertwasser-Stadt Wien und seinen Engagements in den großen Musicals der Stadt, eine ganz besondere Beziehung zu Hundertwasser hat. Für die Rolle der Ameniko konnte mit der gebürtigen Philippinin Leah delos Santos – die „Miss Saigon” schlechthin – ein großer Star der Musicalszene gewonnen werden.

Die Mutter Hundertwassers spielt Isabelle Dartmann, bekannt als Sybille aus „Ludwig2”. Der Bro wird ebenfalls von einem bekannten Ludwig-Darsteller verkörpert, Daniel Mladenov. Stefanie Kock erweckt mit Charme und Esprit die Wiener Kulturstadträtin zum Leben und Alexander Kerbst spielt den coolen Mr. Money, eine Figur angelehnt an den Manager Hundertwassers.

Ein Bild des Künstlers inspirierte Rettberg zu einer weiteren Figur: Afrika, gespielt von Tamara Wörner, die zuletzt als Schwester Mary Clarence in „Sister Act“ auf der Bühne stand.



Die Regie der Uraufführung liegt in den Händen von Dirk Schattner und Benjamin Sahler. Anna Martens, die auch als Kunterbunt über die Bühne wirbelt, studierte mit den Tänzerinnen eine mitreißende Choreografie für dieses Bühnenspektakel ein.



Tickets gibt es unter www.das-festspielhaus.de.kb