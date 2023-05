Pumptrack: Gestürztem Fahrer geht es gut

Unfall bei Pumptrack-Event in Füssen

Von Riccarda Gschwend schließen

Zu einem Unfall kam es am vergangenen Samstag bei der Qualifikation zur Pumptrack-Weltmeisterschaft. Wie die Veranstalter jetzt mitteilen, geht es dem Fahrer gut.

Während des Rennens am vergangenen Samstag im Skate- und Bikepark in Füssen stürzte ein Schweizer Teilnehmer und das Rennen musste kurzzeitig unterbrochen werden. Das Orga-Teamgibt nun bekannt, dass der Sportler dank passender Schutzausrüstungen eine ernsthaften Verletzungen davon getragen hat. Laut seiner Mutter plant er bereits seine Teilnahme am kommenden Event in Italien, um sich dennoch das begehrte WM-Ticket zu sichern.

In diesem Zusammenhang betont Stefan Scheibel vom Organsiationsteam: „Das zeigt noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, die richtige Schutzausrüstung im Skatepark zu tragen, um größere Verletzungen zu vermeiden.“