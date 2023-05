Pumptrack lockt unzählige Besucher nach Füssen

Aus Hessen kam Pump-Track-Rennnfahrer Martin zum Event nach Füssen, wo er der älteste teilnehmende Radsportler war. © Friedrich

Bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Pumptrack hat Newcomerin Alina Beck im Füssener Skate- und Bikepark die Nase vorn. Unzählige Besucher kamen zu dem Event.

Newcomerin Alina Beck hatte im Füssener Skate- und Bikepark bei den offiziellen „Velosolutions UCI Pump Track World Championships Germany Qualifier“ die Nase vorn. Wie die 17-Jährige erhielt auch der in der Szene bekannte Schweizer Tristan Borel als Sieger bei den Männern die Einrittskarte – inklusive Flugticket – für die WM, die am 18. November in diesem Jahr in Argentinien ausgetragen wird. Unter den insgesamt 5o gemeldeten Teilnehmern ab 17 Jahren – darunter 15 Frauen – holte der Füssener Lokalmatador Theo Praun den 14. Platz.

Dass die Qualifizierungsrunden im Füsssener Stadtteil Weidach gestartet werden konnten, ist dem Team des Jugendtreffs (Jufo) zu danken, das mit Hochdruck im Einsatz war. Hagel machte eine kurze Unterbrechung des Wettbewerbs notwendig.

Pfützen mit Kies aufgefüllt

Weil es am Freitagabend zum Auftakt der internationalen Sportveranstaltung ein heftiges Gewitter gab, fuhr ein Mitarbeiter der Baumfirma Scheibel mit einem Kieslaster gegen Samstagmittag vor, um die Pfützen auf dem Gelände zu füllen. „Am Freitag entwickelte sich hier nach und nach ein schönes Familienfest“, wie Mathias Schütz im Gespräch mit dem Kreisboten erzählte.

Gelassenheit vor dem Start zeigte Martin – „ Vorname reicht!“, der aus Hessen angereist war. „Ich werde bald 60 und bin sicher der älteste Fahrer hier“, so sein Statement auf Nachfrage. Er wolle es den jungen Leuten nicht zeigen, sondern im Wettbewerb mit ihnen Spaß haben und dabei „nicht Letzter werden“.

Mit dem Verlauf der Veranstaltung, die deutschlandweit die einzige war, um sich für den Argentinien-Trip zu qualifizieren, war die Schweizerin Jacqueline Odermatt aus dem Team von Velosresolutions zufrieden. „Und nach den beiden Tagen etwas müde“, lautete ihr Kommentar.

Gut organisiertes Rahmenprogramm

Das Sport-Event wurde flankiert von einem gut organisierten Rahmenprogramm. Open-Air-Kino mit dem Film „dogtownboys“, ein Konzertabend und die Angebote für die Kids kamen bei den Besuchern gut an. Aus der Reihe der Sponsoren sind das Füssener Outlet Center und die Maschinenfabrik Bihler, Halblech, hervorzuheben. (cf)