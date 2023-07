Bestätigt: PUR kommt im Juli zu den „Königswinkel Open Airs“ 2024

Teilen

PUR kommt im Juli 2024 zu den „Königswinkel Open Airs“ nach Füssen. © Carsten Klick

Die diesjährigen „Königswinkel Open Airs“ am Festspielhaus haben noch nicht begonnen, da steht schon ein Auftritt im kommenden Jahr fest: PUR kommt nach Füssen.

Füssen/Buchenberg - Nach ihrer ausverkauften Hallentour in diesem Frühjahr blicken PUR bereits jetzt wieder nach vorne: Im kommenden Jahr will die Erfolgsband auf die Konzertbühnen zurückkehren, um ihre Fans mit großen Open-Air-Shows zu begeistern. Das Motto: „Persönlich – Unter freiem Himmel“. Auftreten wird die Band dabei am 20. Juli auch bei den „Königswinkel Open Airs“ am Forggensee.

Das teilte der Veranstalter „Allgäu Concerts“ heute Nachmittag mit.

PUR-Frontmann Hartmut Engler. © Ralph Larmann

Bekannt geworden ist die Gruppe in den vergangenen 40 Jahren vor allem durch Hits wie „Lena“, „Funkelperlenaugen“, „Hör gut zu“ oder „Wenn Du da bist“ und „Abenteuerland“.

Der O2-Presale für Tickets läuft ab jetzt, der Eventim-Presale beginnt am Donnerstag, 13. Juli. Der allgemeine Vorverkauf startet einen Tag später am 14. Juli um 10 Uhr.