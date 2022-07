Radler übersehen: Auto und Pedelec prallen auf Supermarktparkplatz in Schwangau zusammen

Von: Katharina Knoll

Ein 66-jähriger Autofahrer wollte am Mittwochnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in eine Parklücke fahren. Dabei übersah er aber einen Pedelec-Fahrer, der ihm entgegen kam. © Symbolfoto: Bildagentur PantherMedia / Vika200581.mail.ru

Schwangau - Frontal zusammengeprallt sind am Mittwochnachmittag ein Autofahrer und ein Pedelec-Fahrer auf einem Supermarktparkplatz in Schwangau. Das berichtet die Polizei.

Der 66-jährige Autofahrer wollte demnach auf dem Supermarktparkplatz nach links in eine Parklücke einfahren, dabei übersah er jedoch einen 68-Jährigen, der ihm mit seinem Pedelec entgegenkam. Der Radfahrer wurde frontal vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert.

Der Autofahrer erlitt einen Schock, der Radfahrer verletzte sich im Brustbereich. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungswagen beide zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Am Auto sowie am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Radfahrer trug keinen Helm. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.