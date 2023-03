Radweg Hopfen: Der Freistaat zahlt die Zeche

Von: Matthias Matz

Um die Uferpromenade am Hopfensee sicherer zu machen, soll ein Radweg gebaut werden. © Archiv

Der geplante Radweg in der Hopfener Uferstraße wird früher als gedacht gebaut. Im Stadtrat kam es trotzdem zum Eklat.

Füssen – Für sein hartnäckiges Festhalten am geplanten Radweg in der Hopfener Uferstraße hat sich Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) in der Vergangenheit viel Kritik anhören müssen (der Kreisbote berichtete mehrfach). Doch die Beharrlichkeit des Rathauschefs zahlt sich offenbar aus: Wie er am Dienstagabend im Stadtrat bekannt gab, hat das Staatliche Bauamt in Kempten angeboten, die Kosten für das knapp fünf Millionen Euro teure Vorhaben zu übernehmen.

Angesichts der desolaten Finanzlage der Stadt, die den Bau ursprünglich aus eigener Kraft stemmen wollte, entschied sich das Gremium bei einer Gegenstimme von Ilona Deckwerth (SPD) dafür, das Angebot anzunehmen.



Nachdem es in der Bürgerversammlung im November noch geheißen hatte, das Staatliche Bauamt in Kempten werde den Radweg irgendwann ab 2026 auf Basis der bisherigen Planungen der Stadt – eine Grundvoraussetzung dafür, dass die überlastete Behörde überhaupt tätig wird – bauen, konnte Eichstetter jetzt im Stadtparlament die frohe Botschaft verkünden: in einem Schreiben vom 14. Dezember hat das Staatliche Bauamt laut Sitzungsvorlage der Stadt angeboten, aufgrund „einer günstigen Haushaltssituation“ die Kosten für den Radweglückenschluss und sämtliche Arbeiten, die damit zusammen hängen, zu übernehmen.

Planung und Ausführung durch die Stadt

Planung und Ausführung der Bauarbeiten sollen dagegen wegen Personalmangels im Staatlichen Bauamt in der Hand der Kommune bleiben. Vereinbart worden sei ferner, dass die Stadt als Auftraggeber finanziell in Vorleistung geht und die Rechnungen an das Bauamt weiterleitet. Dieses habe zugesichert, innerhalb von zwei bis drei Wochen das Geld Zug um Zug zu überweisen. Erledigt die Stadt zeitnah ihre Hausaufgaben, könnte schon heuer mit den Arbeiten begonnen werden.



Unter den Stadträten sorgte die Ankündigung für gemischte Reaktionen. So äußerten sich Dr. Martin Metzger (BfF) und Jürgen Doser (FWF) erfreut über die Neuigkeiten und sprachen sich dafür aus, das Angebot sofort anzunehmen. CSU-Stadtrat Andreas Eggensberger lobte dagegen Eichstetter für seine Hartnäckigkeit und widersprach dem Vorwurf, es handle sich um ein „Luxusprojekt“. Er selbst sei Zeuge eines tödlichen Radunfalls dort geworden. „Das ist dringend notwendig!“, betonte er.



Zweifel bei Fröhlich

FWF-Fraktionsvorsitzende Christine Fröhlich zweifelte indes an, dass die Stadt den Radweg tatsächlich zum „Nulltarif“ bekomme und das Bauamt die kompletten fünf Millionen Euro übernehmen werde. Ihr fehle einfach eine konkrete Zusage für eine bestimmte Summe, erklärte sie. Zudem müsse die Stadt unterm Strich etwa 260.000 Euro an Planungskosten aufbringen, wovon 215.000 Euro allerdings offenbar schon bezahlt sind.



Eichstetter erwiderte Fröhlich, dass die Behörde über die Höhe der Kosten im Bilde sei. Genaueres dazu könne er aber in der öffentlichen Sitzung nicht sagen und verwies auf den nichtöffentlichen Teil. Er betonte jedoch mehrfach, dass die Kemptener sämtliche Kosten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau des Radwegs entstehen, übernehmen werden – selbst die für den Kauf der erforderlichen Grundstücke oder für die Verlegung von Parkplätzen.

Zweifel an einer schnellen und kompletten Kostenübernahme durch das Bauamt äußerte auch die Sozialdemokratin Ilona Deckwerth. „Wir haben schon andere Erfahrungen gemacht“, sagte sie. Außerdem müssten die Leistungen des städtischen Bauamts in die Rechnung mit einbezogen werden, was nicht der Fall sei. Hinzu komme, dass die Stadt gegenüber den Straßenbaubehörde in Vorleistung gehen müsse, was sie nur über Kredite finanzieren könne. „Bei uns bleiben gehörige Zinszahlungen hängen.“

Metzger platzt der Kragen

Für einen Eklat sorgte schließlich Dr. Martin Metzger. Angesichts Deckwerths langatmiger Ausführungen platzte ihm der Kragen: „Sie kosten uns eine Menge Zeit mit Ihren persönlichen Problemen mit diesem Projekt“, wies er die konsternierte Sozialdemokratin unter Applaus und Gejohle aus der CSU-Fraktion lautstark zurecht. „Hier gibt es Leute, die am nächsten Tag wirklich etwas arbeiten müssen und nicht nur ein paar Kinderchen beaufsichtigen“, spielte Metzger anschließend auf Deckwerths Tätigkeit als Sonderschullehrerin an.



Für diesen persönlichen Angriff erhielt Metzger zwar eine feixende Rüge von Eichstetter und entschuldigte sich daraufhin bei Deckwerth. Gleichwohl sagte er: „Jetzt fühle ich mich besser!“