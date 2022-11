Radweg-Neubau: Bauamt übernimmt in Hopfen

Von: Matthias Matz

Teilen

Bis zu 500 Radfahrer pro Stunde sind an der Hopfener Uferpromenade unterwegs. Das sorgt immer wieder für gefährliche Situationen. © Kreisboten-Archiv

Den umstrittenen neuen Radweg in der Hopfener Uferstraße wird nun das Staatliche Bauamt anstelle der klammen Stadt bauen. Wann es los geht, ist allerdings unklar.

Füssen – Der von der Stadt geplante Radweglückenschluss in der Hopfener Uferstraße beschäftigte in der Vergangenheit nicht nur mehrfach den Stadtrat, sondern sorgt auch unter den Bürgern für Diskussionen. Das zeigte sich in der Bürgerversammlung im „Haus der Gebirgsjäger“, wo das Thema gleich mehrfach aufkam. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) verteidigte indes das bisherige Vorgehen.



Es sollte das erste wirklich große Projekt des damals noch neuen Bürgermeisters und seiner CSU-Fraktion werden: der Lückenschluss des Radwegs in der Hopfener Uferstraße. Im Frühsommer stellte die Stadtverwaltung erste Pläne dafür vor. Ziel war es, durch den Bau eines 1,3 Kilometer langen Radwegs am Seeufer entlang die Radfahrer von der viel befahrenen Uferstraße oder den vollen Gehwegen zu holen. Bis zu jeweils 500 Radfahrer und Autofahrer treffen hier in der Stunde aufeinander, wie Messungen ergeben haben.



Doch nach anfänglicher Euphorie zeigte sich schnell, dass das Projekt Probleme mit sich bringt. Neben dem umstrittenen Bau eines sogenannten Auffangparkplatzes vor Hopfen – der schließlich gestrichen wurde – ebbte auch die Kritik an der Planung nie ganz ab. Vor allem die SPD wehrte sich mit Händen und Füßen gegen das Vorhaben.



Den endgültigen Todesstoß versetzte dann aber die Haushaltslage dem Projekt – zumal sich die Kosten im Laufe der Planung von ursprünglich 1,2 Millionen Euro auf über vier Millionen fast vervierfachten (der Kreisbote berichtete mehrfach). So bleiben unterm Strich von den hochtrabenden Plänen von einst eine fertige Planung und Ausgaben in Höhe von 130.000 Euro. Auch daran hatten die Füssener Genossen zuletzt massive Kritik geäußert, und Eichstetter und dem Stadtrat vorgeworfen, sich wider besseren Wissens in die Sache verrannt zu haben.

Bauamt übernimmt

Gebaut werden soll der Radweg nun vom Staatlichen Bauamt Kempten auf Basis der städtischen Planungen, wie Eichstetter vergangenen Mittwochabend im „Haus der Gebirgsjäger“ berichtete. Eine Planung durch die Kommune sei ohnehin stets die Voraussetzung dafür gewesen, dass das mit zahlreichen anderen Projekten ausgelastete Bauamt überhaupt in Sachen Radweg tätig werde. Das sei schon unter Bürgermeister Otto Wanner so vereinbart worden. „Das Straßenbauamt sagt: Wenn wir nicht in Vorleistung gehen, dauert es viel, viel länger.“ Denn Kapazitäten für eine eigene Planung habe die Behörde auf absehbare Zeit nicht.



Zudem handle es sich bei dem Vorhaben um ein städtisches Entwicklungsthema, erläuterte Eichstetter weiter. „Deswegen müssen wir die Hand auf der Planung haben.“ Wann der Radweg nun gebaut werden soll, ist allerdings noch unklar. Das könne im Jahr 2025 der Fall sein, aber auch erst 2027. „Aber wir sind froh, dass die es bauen und wir es nicht zahlen müssen.“



Eine klare Absage erteilte er in diesem Zusammenhang der online eingereichten Frage eines Bürgers, warum der Radweg nicht einfach auf den Gehweg entlang der Uferpromenade verlegt werde. Das sei zu gefährlich, da sich Fußgänger und Radfahrer dann ständig in die Quere kommen würden.

Kein Schutzstreifen

Eine andere Lösung brachte Ex-Stadtrat Heinz Hipp (CSU) im „Haus der Gebirgsjäger” ins Gespräch. Er schlug vor, ähnlich wie in der Hiebelerstraße einen Schutzstreifen mit Piktogrammen für Radler zu markieren. „Das kostet fast nix außer den Bauhof ein bisschen Farbe“, sagte er. „Vielleicht geht es so auch ohne den Riesenaufwand Radweg.“



Dies sei zwar eine „super Idee“, so Eichstetter, aber nicht umsetzbar. Markiere man in der Uferstraße einen Schutzstreifen, fehle immer noch der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zwischen Rad- und Autoverkehr, so die Aussagen der Behörden. Das sei auch in der Hiebelerstarße der Fall, deren Gestaltung nicht den Vorgaben entspreche.

So etwas gibt es nur in Füssen

Deshalb könnte es teuer für die Stadt werde, passiere dort ein Verkehrsunfall mit Radfahrer. Eichstetter verwies dabei auf andere Füssener Eigenwilligkeiten wie das einstige „Schachbrett“ vor dem Bahnhof, das seinerzeit auf Anordnung des Innenministeriums wieder entfernt werden musste, da es nicht der Straßenverkehrsordnung entsprach.



Auch das von Hipp vorgebrachte Beispiel Reutte tauge nicht zum Vergleich, da in Österreich die Regeln eben anders seien. Zudem würden Piktogramme den Radfahrern eine falsche Sicherheit vorgaukeln, erklärte Eichstetter, da sie entgegen ihrer Überzeugung deswegen noch lange keine Vorfahrt hätten. „Das macht es sogar gefährlicher!“