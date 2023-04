Stabwechsel bei der DAV-Sektion Oy-Mittelberg

Der neue Vorstand des DAV Oy-Mittelberg: Johannes Leeder (v.l.), Peter Schwaderer, Simone Findeisen und Rainer Hank. © privat

Wechsel an der Spitze der DAV-Sektion Oy-Mittelberg: Zweiter Vorsitzender Rainer Hank hat die Leitung des Vereins von Jochen Wilde übernommen.

Oy-Mittelberg - Zum neuen Stellvertretenden Vorsitzenden wählte die Versammlung den bisherigen Schriftführer Johannes Leeder. Dessen Nachfolge tritt Simone Findeisen an. Neuer Schatzmeister ist Peter Schwaderer, der auf Rosi Psiuk folgt, die nach 16 Jahren nicht mehr kandidiert hatte. In ihrem Amt bestätigt wurde dagegen Jugendvertreterin Johanna Ebenhoch.

Vor Veränderungen steht auch die Familiengruppe/KlOYkraxler: Anke und Franz „Ele“ Velroyen beenden ihr Engagement als Familiengruppenleiter. Das Programm für 2023 wird durch das neue Familiengruppen-Team engagiert in deren Sinne weitergeführt.



Vor den Vorstandswahlen hatten Tourenwart Ludwig v.l. Hausse und die jeweiligen Spartenleiter über Touren und Kurse des abgelaufenen Jahres berichtet. Eindrucksvolle Bilder vermittelten die Eindrücke der zustande gekommenen Touren im Sommer wie im Winter.

Über 1700 Mitglieder

Der scheidende Vorsitzende Jochen Wilde blickte in seinemBericht vor allem auf die Teilnahme am Eröffnungsfest der Gemeinde Oy-Mittelberg sowie die traditionelle Jahresabschlussveranstaltung am 28. Dezember zurück. Erfreulich sei auch, dass die Zahl der Mitglieder im vergangenen Jahr um 92 auf nunmehr 1780 Mitglieder gestiegen ist.



Einen breiten Raum nahm der Bericht zum Thema Klimaneutralität ein. Die kommenden Jahre sollen nun dazu genutzt werden, um durch geeignete Maßnahmen möglichst viele Emissionen zu ermitteln, zu reduzieren und zu vermeiden. Dabei stehen vor allem die Bereichen Mobilität, Infrastruktur, Verpflegung, Kommunikation und Bildung zur Diskussion.

Für diese Aufgaben benötigt die Sektion dringend einen Klimaschutzkoordinator, der diese Daten ermittelt, zusammenfasst und jährlich an die zentrale Datenbank überträgt. Wer Interesse an dieser Arbeit hat, kann sich unter der E-Mail-Adresse info@dav-oy.de bewerben.

Anschließend fanden die Ehrungen langjähriger Mitglieder der DAV-Sektion statt. Persönlich geehrt wurden dabei Anton Hippold, Andreas Probst (25 Jahre), Ingeborg Zorn (40 Jahre) und Erika Hiltensberger (50 Jahre).