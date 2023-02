Ralph Siegels „Ein bisschen Frieden“-Musical kommt nach Füssen

Von: Matthias Matz

Regisseur Benjamin Sahler und Komponist Ralph Siegel freuen sich auf die Aufführung von "Ein bisschen Frieden - Summer of Love“ im Füssener Festspielhaus. © Alana Siegel

Mit „Ein bisschen Frieden – Summer of Love“ feiert am 18. Mai ein weiteres Musical aus der Feder von Ralph Siegel seine „Premiere“ im Füssener Festspielhaus.



Füssen - In Duisburg gingen im Herbst nach nur wenigen Aufführungen die Bühnenlichter schon wieder aus, nun soll in Füssen unter neuem Namen der Neustart gelingen: Mit „Ein bisschen Frieden – Summer of Love“ feiert am 18. Mai ein weiteres Musical des bekannten Komponisten Ralph Siegel seine „Premiere“ in Füssen.

Das Musical soll ausgelassene Freude und Aufbruchstimmung mit der generationenübergreifenden Sehnsucht nach Liebe, Freiheit und Frieden verbinden, heißt es in einer Pressemitteilung. Aufführungen sind vom 18. Mai bis vorläufig Mitte Juli geplant.



„Ein bisschen Frieden – Summer of Love“ steckt laut Vorankündigung voller Esprit, Leidenschaft und guter Laune. Die Handlung dreht sich demnach um die junge Musikerin Nina, die das das Geheimnis einer großen, lange verborgenen Liebe ergründen will und sich dafür auf eine Reise in die Vergangenheit ihrer Großmutter Elisabeth begibt.

Retroperspektivische Liebesgeschichte

Mit ihr erleben die Zuschauer retrospektiv die Liebesgeschichte zwischen dem ostdeutschen Rock-Musiker Richard Steiner und dem westdeutschen Hippie-Mädchen Elisabeth ab dem Jahr 1967. Die scheinbar grenzenlose Liebesgeschichte führt die Zuschauer durch die bewegte Welt und die unbändige Aufbruchstimmung der 60er und 70er Jahre, über Trennungen und Wiedervereinigung(en) bis in die Gegenwart.



Die zweieinhalbstündige, temporeiche Zeitreise soll mitreißende und hochemotionale Musik aus verschiedenen Jahrzehnten, energiegeladene Tanzszenen sowie ein aufwändiges Bühnenbild und ganz große Gefühle umfassen.

Das rund 30-köpfige Ensemble wird angeführt von Darstellern wie Tim Wilhelm (Sänger der „Münchener Freiheit“), Jennifer Siemann („Lucy“ in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“), Sonia Farke („Bea“ in der RTL-Justizserie „Hinter Gittern“), Dan Lucas (Gewinner „The Voice Senior“), Markus Mörl („Ich will Spaß“) und vielen mehr.

Begeisterter Benjamin Sahler

„Das Musical wirkt als wäre es einzig geschaffen worden für einen ganz besonderen Sommerabend, der wirklich jedem Gast ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird“, verspricht Benjamin Sahler, Regisseur des Musicals und Theaterleiter des Festspielhauses. „Für mich ist ‚Ein bisschen Frieden – Summer of Love‘ eines der besten Musicals der letzten Jahre“, schwärmt Sahler, „das Team vom Festspielhaus und ich glauben an die gerade jetzt wieder brandaktuellen Themen Frieden und Freiheit, aber auch an die Musik, die Story und vor allem an das gute Feeling des Musicals.“



Mit der Inszenierung und Neuinszenierung von Erfolgsmusicals kennt Sahler sich bestens aus. Über 50.000 Gäste besuchten bereits Ralph Siegels „Zeppelin“ in Füssen, der erst im Oktober 2021 Premiere im Festspielhaus feierte. Sahlers Neuinszenierung von „Ludwig²“ zog seit 2016 bereits über 300.000 Zuschauer in die Spielstätte am Ufer des Forggensees. „Ein bisschen Frieden – Summer of Love“ soll an diese Erfolge anschließen.

Vorfreude bei Siegel



„Ich freue mich unendlich auf die Wiederwelturaufführung meine Musicals in Füssen! Hier habe ich mit Zeppelin einen der schönsten Erfolge meines Lebens gefeiert“, sagt Ralph Siegel zu den Plänen für die Lechstadt. Das Festspielhaus sei wie eine Familie für ihn – und werde als bedeutsame Musical-Metropole noch immer von vielen unterschätzt. „Wenn ‚Ein bisschen Frieden – Summer of Love‘ ein Erfolg werden kann, dann hier“, gibt sich der Komponist zuversichtlich.

Siegel weiter: „In diesem Musical habe ich so viele private, vor allem aber auch musikalische Ereignisse und Erfahrungen verarbeitet, die ich in den sechs Jahrzehnten meines Wirkens erleben durfte. Und jetzt kann ich mir keinen schöneren Ort vorstellen als das Festspielhaus am Forggensee, um mein neues Musical auf die Bühne zu bringen.“

Im Herbst war „N bisschen Frieden“, so wie das von Wolfgang DeMarco produzierte Stück da noch hieß, nach einem vielversprechenden Auftakt nach nur wenigen Aufführungen im Duisburger Theater am Marientor wieder abgesetzt worden.

Medienberichten zufolge lag die Zahl der verkauften Tickets in einem Bereich, der einen wirtschaftlich sinnvollen Theaterbetrieb nicht erlauben würden. Schließlich mussten alle Vorführungen abgesagt werden und das Musical Insolvenz anmelden.

Das Festspielhaus Neuschwanstein wurde im Jahr 2000 eröffnet und steht seit 2017 unter neuer Leitung. Ab diesem Jahr erhält die Spielstätte auch eine institutionelle Förderung des Freistaats Bayern. „Qualität wird belohnt“, erklärte dazu im Januar Ministerpräsident Markus Söder in Füssen. „Eingebettet in eine malerische Kulisse im Allgäu, einer der schönsten Regionen der Welt, hat dieser Musical-Standort weit überregionale Bedeutung. Ich bin Allgäu- und Musicalfan!“