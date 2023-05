Außerfern: Von Planseebus bis Obstpresse

Rückblick und Ausblick: Der Vorstand der REA in der jüngsten Vollversammlung.

REA blickt auf Projekte zurück

Bei ihrer Vollversammlung blicken die Mitglieder der Regionalentwicklung Außerfern auf vielfältige Projekte zurück, die im vergangenen Jahr anstanden.

Pflach – Mindestens einmal im Jahr treffen sich die 51 Mitglieder des Vereins Regionalentwicklung Außerfern (REA) zur Vollversammlung. Jetzt war es einmal mehr soweit: Bereits eine Stunde vor Beginn der Gameshow „REA – Bereit fürs nächste Level!“, der öffentlichen Veranstaltung zum Wechsel der Förderperiode, trafen sich die Mitglieder im Kulturhaus in Pflach für einen kurzen Überblick über das abgelaufene Vereinsjahr.

Auf der Tagesordnung stand neben Rechenschaftsbericht des Obmanns, Rechnungsabschluss, Entlastung des Vorstands und Haushaltsvoranschlag 2023 vor allem der Tätigkeitsbericht des sechsköpfigen REA-Teams.



26 Projekte beantragt

REA-Obmann Bürgermeister Günter Salchner blickte zurück auf insgesamt 26 neu beantragte Projekte mit einer Investitionssumme von knapp sechs Millionen Euro und genehmigten Förderungen von 1,1 Millionen Euro – diese Zahlen bilden allein das Jahr 2022 ab. Besonders erwähnte er die mittlerweile genehmigte Beantragung der „KLAR! Außerfern“ – der neuen „Klimafolgenanpassungsregion“ mit 29 teilnehmenden Gemeinden, die sich in den kommenden Jahren intensiv den Auswirkungen des Klimawandels widmen wird.

REA-Geschäftsführerin Lena Schröcker berichtete von den neu beantragten Projekten wie der Tageselternausbildung, der Obstpresse in Pflach, dem Lechtaler Spaltzaun oder der Demenzschulung.



Ferner erzählte sie von bereits in den Vorjahren beantragten und im vergangenen Jahr umgesetzten Projekten, allen voran das Standorts- und Mobilitätsmanagement und die Integrationskoordination. Mit Alexander Höfner und Gizem Atak hatte REA in beiden Projekten eigenes Personal angestellt und damit maßgebliche Fortschritte in komplexen Themenfeldern erzielt.

Mit Höfners Unterstützung gelang etwa das Aufsetzen des neuen Planseebuses, das Einführen der Mitfahrplattform „Ummadum“, die Vorbereitungen für ein e-car-sharing und die Entwicklung einer gemeinsamen Arbeitgebermarke der Pflegeeinrichtungen im ganzen Bezirk. Atak organisierte als Integrationskoordinatorin unter anderem Benefizkonzerte, einen Kinderspielzeugflohmarkt und Deutschkurse als Vorbereitung für eine Ausbildung in der Pflege.