„Rechtswidrig“: Investor Glass und Stadt Füssen gehen wegen PMG-Gelände auf Konfrontationskurs

Von: Matthias Matz

Teilen

Das 5,2 Hektar große PMG-Gelände befindet sich bereits im Besitz des Bauunternehmers Dieter Glass. Die Stadt möchte hier ein Heizkraftwerk errichten. Jetzt droht Ärger. © Google Satellit

Investor Dieter Glass und die Stadt Füssen gehen auf Konfrontationskurs: Die Stadt will die Planungshoheit über das PMG-Gelände sichern - das aber gehört Glass.

Füssen/Bad Wörishofen – Dicke Luft zwischen Dieter Glass und der Stadt: Weil der Bauausschuss am morgigen Dienstag ein Paket aus Bebauungsplanänderung, Veränderungssperre und Vorkaufssatzung für das gesamte PMG-Areal schnüren soll, ist der Unterallgäuer Bauunternehmer „schwer irritiert“. Das schreibt sein Anwalts Prof. Dr. Simon Bulla in einem offenen Brief an die Mitglieder des Bauausschusses.

Der Augsburger Fachanwalt für Verwaltungsrecht bittet daher darum, das Thema von der morgigen Tagesordnung des Bauausschusses (Dienstag, 5. September) zu nehme. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) widerspricht allerdings vehement.

In einem zweiseitigen Schreiben machen Glass und sein Anwalt ihrem Ärger über das geplante Vorgehen der Stadt Luft. Diese will, wie am vergangenen Donnerstag auf Kreisbote online berichtet, das gesamte etwa 5,2 Hektar große PMG-Areal – das mittlerweile im Besitz von Glass ist – überplanen.

Dazu gehören eine Änderung des Bebauungsplans, eine Veränderungssperre sowie der Erlass einer Vorkaufsrechtsatzung. Damit will das Rathaus unter anderem die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau eines Heizraftwerkes schaffen und sich die Planungshoheit über das Gelände sichern.

„Evident rechtswidrig“

Dieses Vorgehen sei jedoch „evident rechtswidrig“, so der Augsburger Fachanwalt für Verwaltungsrecht in einem offenen Brief vom heutigen Montagnachmittag an die Mitglieder des Bauausschusses. Bulla wirft der Stadtverwaltung vor, „dadurch den Druck auf meinen Mandanten als privaten Grundstückseigentümer zu erhöhen und sachfremde Ziele außerhalb des Bauplanungsrechts zu verfolgen.“

Hintergrund sei, dass es offenbar mehrere Interessenten für das Grundstück gebe. Denn das die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch mache, sei angesichts der finanziellen Situation der Kommune kaum vorstellbar.

Verwundert sind Glass und Bulla auch, weil Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) ihren Angaben zufolge Mitte Juli lediglich wegen des Ankaufs von knapp 9000 Quadratmetern angefragt habe – nicht der gesamten 5,2 Hektar. Ferner habe der Rathauschef den Bau eines Nahwärmenetzes im Zuge einer public-private-partnership angeboten. „Herr Glass hat noch am gleichen Tag mit Mail vom 12.07.2023 ein Gesprächsangebot unterbreitet“, schreibt Bulla dazu.

Wohnraum und Kindertagesstätte

Darüber hinaus sei sein Mandant auch bereit, auf dem Areal – wie mit dem ehemaligen Bürgermeister Paul Iacob (SPD) abgesprochen – bezahlbaren Wohnraum und eine Kindertageseinrichtung zu schaffen. Das solle durch die vorgesehene Veränderungssperre wohl verhindert werden. „Eine Veränderungssperre kann freilich kein Vehikel sein, einen entwicklungsbereiten Eigentümer zum Verkauf an Dritte zu nötigen“, schreibt der Fachanwalt weiter. Abgesehen davon sei das Areal aktuell vollständig für weitere 1,5 Jahre an die PMG rückvermietet.

Dass Glass von all dem aus den Medien erfahren habe, sei umso unverständlicher vor dem Hintergrund, dass der Bauunternehmer für über 100 Millionen Euro in Zusammenarbeit mit der Kommune die Hanfwerke sanieren will. „Der Erlass einer Veränderungssperre und einer kommunalen Vorkaufsrechtssatzung ohne jede Vorwarnung des Eigentümers für das PMG-Areal würden jede Vertrauensbasis irreversibel erschüttern!“, macht Bulla klar.

Sollte der Tagesordnungspunkt dennoch morgen im Bauausschuss behandelt werden, werde sein Mandant mit allen möglichen Mitteln dagegen vorgehen, kündigte Bulla an.

Bürgermeister Eichstetter widerspricht

Für Bürgermeister Eichstetter gibt es jedoch keinen Grund, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen, wie er im Gespräch mit dem Kreisboten betonte. Von dem Brief wusste der eigenen Angaben zufolge am Montagabend noch nichts.

Beim Vorgehen der Stadt handle es sich um „ein ganz normales Procedere“, sagte er. Bei dem zu beschließenden Maßnahmenpaket handle es sich um ein Ordnungsinstrument der Kommune, um die Planungshoheit auszuüben. „Es obliegt der Stadt, die Finger darauf zu halten“, betonte Eichstetter.

Dabei sei das Ziel klar: das Gewebegebiet im Sinne der Kommune weiterzuentwickeln. Interessenten für das Gewerbeareal gebe es bereits. Dabei soll es sich um umliegende Firmen handeln, die sich erweitern wollten. Dafür müsse aber verhindert werden, dass Glass das Grundstück an Dritte verkaufe.

Eichstetter erklärte ferner, dass er Glass bei einem Gespräch diese Ziele klar gemacht habe und eine Wohnbebauung dort nicht gewünscht sei. Er betonte aber gleichzeitig, dass er das Gelände gerne weiterhin gemeinsam mit dem Eigentümer entwickeln wolle.