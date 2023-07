Rechtswidrig: Jetzt wird auch die Fahrradstraßenregelung in Füssen überprüft

Von: Matthias Matz

Dunkle Wolken ziehen über der Fahrradstraße zum Schulzentrum auf: Nach mehreren Unfällen soll die ohnehin unzulässige Regelung nochmals überprüft werden. © Matthias Matz

Bereits bei der Einführung war die Fahrradstraße zum Füssener Schulzentrum Gegenstand hitziger Debatten. Nach Unfällen soll das Modell jetzt auf den Prüfstand.

Füssen – Die Verkehrsbehörden waren dagegen, die Polizei war dagegen, ebenso die Schulleiter und auch die Fahrschullehrer – und dennoch beschloss der Bauausschuss im Sommer 2016 nach hitziger Debatte, aus der Rupprecht-, Augusten- und Feistlestraße eine Fahrradstraße zu machen. Doch jetzt soll die umstrittene Regelung auf Drängen von Polizeioberkommissar Rico Heidbüchel auf den Prüfstand.

Denn: die Fahrradstraße hätte seinerzeit so überhaupt nicht eingeführt werden dürfen, da sie klar gegen die Verkehrsregeln verstößt, wie der Verkehrsexperte der Füssener Polizei jetzt im Verkehrsausschuss erläuterte. Zum einen darf in einer Tempo-30-Zone grundsätzlich keine Radstraße eingeführt werden.

Zum anderen bedeute Fahrradstraße, dass andere Verkehrsteilnehmer diese nur in Ausnahmefällen wie etwa „Anlieger frei“ benutzen dürfen. Allerdings befahren täglich unzählige Busse und Autos die drei Straßen, vor allem um Kinder zum Schulzentrum zu bringen. „Das beißt sich“, sagte er.



Die Situation führe dazu, dass die Fahrradstraße von Radlern kaum angenommen werde. Vielmehr würden viele Zweiradfahrer aus Sicherheitsgründen lieber verbotenerweise den Gehweg benutzen. „Vor allem die Kinder haben Angst, die Fahrradstraße anzunehmen“, berichtete der Polizist von einer Befragung vor Ort.



Zudem sei es in der Vergangenheit in diesem Bereich zu mehreren Unfällen mit Radlern gekommen, zuletzt mit einem 12-Jährigen, der sich verletzte – auch wenn die Unfälle nicht zwingend mit der Fahrradstraßenregelung in Verbindung stehen würden.



Für zusätzliche Irritationen bei den Verkehrsteilnehmern sorge, dass die Dr. Enzinger-Straße als Verbindung zur Augsburger Straße seinerzeit nicht in die Fahrradstraße integriert wurde und es somit eine Lücke in der Radwegeverbindung gebe.



Zweifel im Rathaus

Die Stadtverwaltung sieht die Regelung gleichfalls kritisch. So heißt es in der Sitzungsvorlage unter anderem: „Insgesamt entstand durch die Fahrradstraße eine unklare, vor allem aber in dieser Form unzulässige Verkehrssituation, welche bedauerlicherweise zuletzt in Verkehrsunfällen mit Verletzten negative Auswirkungen aufzeigte und ein Handeln unumgänglich machte.“

Deshalb habe man das Thema im Zuge der Planungen für den Umbau der Grund- und Mittelschule dem zuständigen Verkehrsplaner gegeben, „damit wir das optimieren können“, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) berichtete.



Einer der vehementesten Fürsprecher der Fahrradstraße war seinerzeit Dr. Martin Metzger (BfF). Dementsprechend gereizt reagierte er auf die Ausführungen Heidbüchels. „Das ist der ganze Käse von 2016!“, sagte er. Er selbst habe damals die Zahl der Radfahrer gezählt – diese sei drei Mal höher gewesen als die der Autos. Mittlerweile gebe es noch mehr Zweiradfahrer.

Ferner seien die Voraussetzungen für die Ausweisung einer Fahrradstraße mittlerweile weiter aufgeweicht worden. Und auch zwei der Schulleiter vor Ort seien froh über jeden Schüler, der mit dem Rad zur Schule komme. „Wenn Sie feststellen, dass die Schüler Angst haben, machen wir was falsch“, sagte er und schlug vor, die Einfahrt in die Rupprechtstraße ab dem Kino für Autofahrer zu sperren.

Kritik von Scheibel und Meiler

Dem wiederum widersprach Heidbüchel und verwies unter anderem auf denn Kindergarten und die Förderschule. Viele Schüler der Einrichtung müssten einfach gebracht werden. Auch zweifelte er die Aussagekraft von Metzgers Zählungen an. Dass die Voraussetzungen für eine Fahrradstraße mittlerweile geändert worden seien, stimme ebenfalls nicht.

Kritik an der Fahrradstraße äußerten auch Thomas Scheibel von den Füssener Freien Wählern (FWF). „Ich finde das eher gefährlich dort“, sagte er. Und Thomas Meiler, einst Verkehrsexperte der Polizei und jetzt Ratsmitglied der CSU, betonte, dass er bnach wie vor gegen die Regelung sei.

Doch wie geht es nun weiter? Während Bürgermeister Eichstetter ankündigte, von der Regierung von Schwaben eine Stellungnahme dazu einzuholen, können die Stadträte ihre Einwände und Vorschläge an Heidbüchel richten. Der will dann alle Einwände und behördlichen Stellungnahmen sammeln und bündeln.

Fehler müssen korrigiert werden Der verkehrsberuhigte Bereich in der inneren Kemptener und südlichen Luitpoldstraße – nicht regelkonform. Die Fahrradstraße zum Schulzentrum – entspricht ebenfalls nicht der Straßenverkehrsordnung. Was jetzt im Verkehrsausschusses klipp und klar benannt wurde, lässt einen nur den Kopf schütteln. Denn beide Beschlüsse wurden seinerzeit wider besseren Wissens gefasst, Warnungen geflissentlich in den Wind geschlagen oder schlicht ignoriert.

Dabei fügen sich beide Entscheidungen nahtlos in eine ganze Reihe fragwürdiger und höchst eigenwilliger verkehrspolitischer Entscheidungen ein. Man denke nur an das Schachbrettmuster vorm Bahnhof, das die Stadt auf Geheiß des Innenministeriums wieder entfernen musste. Oder die Markierungen an der Einfahrt zur Augustenstraße, von denen keiner so recht weiß, wofür sie stehen. Oder den stadtauswärtigen Radweg in der Kemptener Straße, den man einfach auf die Fahrbahn aufgemalt hat und den wohl auch deshalb kaum ein Radfahrer benutzt. Gemeinsam ist allen, dass sie die Situation für alle Verkehrsteilnehmer nur unklarer und damit gefährlicher machen. Höchste Zeit, das zu ändern!