Rechtswidrig: Verkehrsberuhigter Bereich in Füssen wird wieder aufgehoben

Von: Matthias Matz

Weil die Ausweisung der inneren Kemptener Straße als verkehrsberuhigter Bereich nicht mit dem Recht in Einklang steht, soll aus der Straße ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 20 Zone werden. © Matthias Matz

Füssener Stadtverwaltung und Verkehrsausschuss wollen auf Anraten der Polizei die Verkehrsregeln in der inneren Kemptener und südlichen Luitpoldstraße ändern.

Füssen – Tempo 20 statt Schrittgeschwindigkeit, an die sie sich ohnehin so gut wie kein Autofahrer hält: Stadtverwaltung und Verkehrsausschuss wollen auf Anraten der Polizei die Verkehrsregeln in der inneren Kemptener und südlichen Luitpoldstraße ändern. Denn der dortige verkehrsberuhigte Bereich entspricht nicht der Rechtslage. Deshalb soll aus beiden Straßen ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 20 Zone werden. Wann die Neuregelung kommt, ist allerdings noch unklar.

Mit seinem jüngsten Beschluss korrigiert das Gremium eine Entscheidung aus dem Jahr 2017, die so nie hätte fallen dürfen: denn die Ausweisung der inneren Kemptener Straße ab dem Morisse-Kreisel und der südlichen Luitpoldstraße bis zur Einmündung von-Freyberg-Straße als verkehrsberuhigter Bereich ist genau genommen rechtswidrig. Die Regelung sei deshalb „rechtlich gesehen aufzuheben“, wie jetzt Polizeioberkommissar Rico Heidbüchel, Verkehrsexperte der Füssener Polizei im Verkehrsausschuss erläuterte. Dieser hatte sich nach eigenen Angaben das Thema noch mal angeschaut und war zu dem Schluss gekommen, dass Handlungsbedarf besteht.

Voraussetzungen sind nicht gegeben

Voraussetzung für einen verkehrsberuhigten Bereich sei nämlich vor allem, dass Fußwege und Fahrbahn baulich nicht getrennt sind, so Heidbüchel weiter. Oder anders formuliert: der verkehrsberuhigte Bereich muss so angelegt sein, dass der typische Straßencharakter mit Fahrbahn, Gehweg, Radweg nicht vorherrscht. In der inneren Kemptener und südlichen Luitpoldstraße ist das jedoch erkennbar nicht der Fall.

Überraschend kommt diese Erkenntnis jedoch keineswegs: Ähnlich hatte bereits 2018 ein in Füssen lebender Anwalt argumentiert und schon damals beantragt, die Regelung wieder aufzuheben und einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich mit Tempo 20 Zone einzurichten. Und auch die Verkehrsbehörde sowie der heutige CSU-Stadtrat und damalige Verkehrsexperte der Füssener Polizei, Thomas Meiler, wiesen schon seinerzeit darauf hin, dass die Regelung auf rechtlich wackeligen Füßen stehe.

Davon unbeeindruckt, sprach sich der Verkehrsausschuss im September 2018 dennoch mehrheitlich dafür aus, an der nicht rechtskonformen Regelung festzuhalten. Die Begründung: Im Zuge des Innenstadtentwicklungskonzepts ISEK sollten die erforderlichen baulichen Maßnahmen irgendwann erfolgen. Passiert ist allerdings bis heute nichts.

Eichstetter will Rechtssicherheit

Daran wird sich auch in nächster Zeit nichts ändern, wie es in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung heißt.

Gerettet werden kann die Situation auch nicht mehr durch das Aufstellen von ein paar zusätzlichen Blumenkübeln, wie Heidbüchel Dr. Martin Metzger (BfF) auf dessen Vorschlag erwiderte.

Auch die von CSU-Stadtrat Andreas Eggensberger ins Spiel gebrachte „Anlieger frei“-Zone bringe nichts. „Das hat keine Wirkung mehr“, so Heidbüchel. „Wenn der Autofahrer dort rein fährt und sagt, er sucht einen Parkplatz, hat er ein Anliegen.“ Darüber hinaus sei niemand verpflichtet der Polizei zu sagen, wo er herkomme und wo er hinwill.

Neben Heidbüchel appellierte auch Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) an den Ausschuss, endlich für Rechtssicherheit zu sorgen. Nur unter dieser Voraussetzung könne der Verkehr in beiden Straßen auch durch den dafür zuständigen Kommunalen Zweckverband Oberland überwacht werden.

Denn dass sich kaum ein Autofahrer an die dort geltende Schrittgeschwindigkeit hält, war jedem der Anwesenden klar. Zumal der Polizei aufgrund der fehlenden Rechtssicherheit die Hände gebunden sind, gegen Temposünder vorzugehen, wie Heidbüchel schilderte. Noch nicht einmal ermahnen könne er Autofahrer dort.

Einstimmig sprach sich das Gremium schließlich dafür aus, aus dem verkehrsberuhigten Bereich einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich mit Tempo 20 Zone sowie eingeschränktem Halteverbot zu machen.

Während sich an der Parksituation dadurch nichts ändern soll, wird es eine neue Vorfahrtsregel geben. So hat künftig der Autofahrer in der inneren Kemptener Straße Vorrang gegenüber denjenigen, die aus der Ritterstraße kommen.

Hinzu soll das Einhalten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit durch den Zweckverband regelmäßig überwacht werden. Unklar ist allerdings, wann die neue Regelung in Kraft treten soll, wie Bürgermeister Eichstetter auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte.