Reichsbürger: Vortrag über heterogene Szene

Kriminalhauptkommissar spricht in Füssen

Referent Ralf Hermle beleuchtet bei seinem Vortrag in der Volkshochschule das Thema „Reichsbürger“ und differenziert dabei unterschiedliche Arten von Anti-Demokraten.

Füssen – Die Füssener Gruppierung „Omas gegen Rechts“ versteht sich als eine zivilgesellschaftliche überparteiliche Initiative, die sich in den aktuellen politischen Diskurs einmischen will. Dazu dienen auch Vorträge, wie zuletzt „Reichbürger, Selbstverwalter und Co.“. Das Thema wurde von Kriminalhauptkommissar Ralf Hermle als Referent von vielen Seiten im großen Saal der Volkshochschule in Füssen ausführlich beleuchtet.

Hermles Dienstsitz ist die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Kommunenberatung, wie nach der Begrüßung durch Gruppensprecherin Annette Hippeli-Kreutzer zu erfahren war. Die Füssener „Omas“ mit Gründungsmitglied Barbara Reiners hatten Hermle nach Füssen eingeladen, weil dessen Amtskollegin Julia Beinder den angekündigten Vortrag „Demokratie in Gefahr“ nicht halten konnte.



Wie entwickelte sich insbesondere im Allgäu eine sogenannnte Reichbürgerszene? Eine Antwort darauf blieb Referent Hermle von der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus beim gut besuchten Vortragsabend den Zuhörern schuldig. „Wichtig ist, dass wir wissen, wo sie sind“, lautet sein Grundsatz. In der sich dem einstündigen Vortrag anschließenden Fragerunde betonten gleich mehrere Veranstaltungsteilnehmer: ihnen sei besonders wichtig, dass seriöse wissenschaftliche Studien erstellt werden sollten, um dadurch Ursachen für die neuen demokratiefeindliche Entwicklungen ans Licht zu bringen. Kriminalhauptkommissar Hermle machte durch Differenzierung deutlich: es sind unterschiedliche Anti-Demokraten am Werk.



Ärger mit Behörden

So gibt es einzelne Personen, die das Kaiserreich von 1897 glorifizieren. Die Bundesrepublik Deutschland findet keine Anerkennung. Amtliche Schreiben werden als nichtig betrachtet. Solche Personen erstellen sich etwa ein eigenes Dokument, in dem „Personenausweis“ steht, nicht „Personalausweis“. Die „Selbsverwalter“ provozieren den Ärger im Umgang mit Behörden – und stellen sich damit selbst, weil sie in ihren Schreiben den Namen angeben. Gefahr für die Demokratie geht von einem anderen Personenkreis aus – Hermle spricht von waffenaffinen Reichsbürgern. Er unterstrich: es wurde schon illegaler Waffenbesitz entdeckt und darauf entsprechend gesetzlich gehandelt.



Keine Bekehrungsversuche

Deutlich wurde: die Szene, um die es hier ging, ist sehr heterogen. Hermle betonte: Es sei bei näherer Betrachtung falsch, alle Reichsbürger durch die Bank als brandgefährliche Extremisten zu brandmarken. Es handle sich meist nicht um Personen im Alter bis 30 Jahren. „Meist sind sie älter“, machte Hermle deutlich. Er gab den Rat, von Bekehrungsversuchen jeglicher Art abzusehen. „Wenn es als notwendig erscheint, können wir als Bürger vom Haus- und Anzeigenrecht Gebrauch machen.“



Die „Omas gegen rechts“ – die Bewegung kam aus Österreich hierher – setzen sich nach eigenen Angaben für eine demokratische, rechtsstaatlich organisierte, freie Gesellschaft ein. In der dreiviertelstündigen, sachlichen Diskussion nach dem Vortrag aus Sicht der Polizei wurde deutlich, dass es wünschenswert wäre, die angesprochenen Punkte noch mit der verhinderten Referentin Julia Beinder zu erörtern. Denn von Beinder, die für den Verfassungsschutz tätig ist, wären weitere Antworten auf die brennenden Fragen des besorgten Publikums zu erwarten. (cf)