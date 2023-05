Reihenhaus in Füssen brennt aus - Zwei Verletzte

Von: Matthias Matz

Das Reihenhaus steht am späten Sonntagabend in Flammen. © Feuerwehr Füssen/facebook

Feueralarm in Füssen: Am späten Sonntagabend ist ein Reihenhaus trotz eines Großeinsatzes von rund 100 Einsatzkräften komplett ausgebrannt. Der Schaden ist enorm.

Füssen - Am Sonntag in den späten Abendstunden bemerkte ein Anwohner, dass ein Reihenmittelhaus in Flammen steht. Trotz der intensiven Löscharbeiten der alarmierten Feuerwehr griffen die Flammen in der Folge auch auf das Dach des Reihenmittelhause sowie auf die beiden angrenzenden Dächer über, berichtet die Polizei.

Das Feuer griff auch auf die benachbarten Häuser über. © Feuerwehr Füssen/facebook

Durch das Feuer brannte das Reihenmittelhaus teilweise komplett aus. Die betroffenen Dachstühle wurden durch die Flammen stark beschädigt, zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen der Ermittler zufolge auf circa 500.000 Euro belaufen. Die Brandursache ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Die Feuerwehren Füssen, Schwangau, Rieden, Hopfen sowie der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren mit insgesamt etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Die ersten Ermittlungen vor Ort haben die die Polizeiinspektion Füssen und de Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten geführt.