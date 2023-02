Rekordversuch im Vilsalpsee gescheitert

Erschöpft und enttäuscht: Eistaucher Peter Colat wird nach seinem Auftauchen aus dem gefrorenen Vilsalpsee umringt. © Gröner

Bei seinem Versuch, einen Weltrekord im eiskalten Vilsalpsee aufzustellen, ist der Apnoetaucher Peter Colat gescheitert. Der Grund: Orientierungsschwierigkeiten.



Tannheimer Tal – „I han guad gschnuuft“ (ich habe ruhig geatmet), sagte Peter Colat, nachdem er genau eine Minute und 50 Sekunden nicht geatmet hatte. Gemeint war die Zeit vor dem Eintauchen gut 150 Meter vom Ufer des Vilsalpsees im Tannheimer Tal in ein in den See gesägtes Loch.



Meditatives ruhiges Atmen, dann das „Karpfen“, ein schnelles rhythmisches kurzes Atmen, um möglichst viel Luft in die Lunge und Sauerstoff in das Blut zu bekommen. Das war die Vorbereitung auf das Steckentauchen unter Eis. 110 Meter galt es zu bezwingen, um einen neuen Weltrekord aufzustellen.

Nach 75 Metern im eiskalten Wasser des Sees unter einer dicken Eisschicht war Colat, ein Schweizer Apnoetaucher, (Tauchen ohne Pressluftflasche) wieder aufgetaucht. Ein wenig erschöpft, aber keineswegs nach Luft japsend, wie man es vielleicht erwarten konnte. Den Weltrekord hat er dennoch verfehlt.

Anfangs sehr nervös

„Ich bin langsam geschwommen, war anfangs sehr nervös – vielleicht lag es daran“ sagte Colat, nachdem er sich auf dem mit Schnee und Matsch bedeckten See gesetzt und mühsam Socken und Schuhe über die leicht bläulichen Füße gestreift hatte. Vielleicht lag es auch an der sauerstoffärmeren Luft auf 1200 Meter Höhe. Immer wieder entschuldigte er sich bei seiner Helfertruppe und den Rettungstauchern, die für den Notfall bereit gestanden waren.

„Ich habe die Führungsleine oft nicht gesehen und so Orientierungsschwierigkeiten gehabt“, erklärt er das Scheitern. „Sicherheit geht vor – du hast alles richtig gemacht“, wurde er getröstet. „Wenn das jeder und jederzeit leisten könnte, wäre es nichts Besonderes“, sagte einer der Rettungstaucher, der in einem Wasserloch planschte und hinzufügte: „So bin ich wenigstens zu meinem samstäglichen Bad gekommen“.



Zahlreiche Zuschauer säumten den See, ein Rettungsfahrzeug stand bereit, Taucher mit Pressluftflaschen waren für den Notfall vorbereitet, der durchaus im Bereich des Möglichen lag. 2011 verunglückte ein Freund von Colat beim Eistauchen im Training tödlich. „Man muss seine Grenzen kennen und sich nicht überschätzen“, betonte Colat, der nach jahrelangem Training ein Lungenvolumen von 13 Litern hat (normal ist ein Volumen von etwa vier bis sechs Litern).

Früh Talent erkannt

Bereits 1995, bei einer Wette mit Freunden, erkannte er sein Talent im Luft anhalten – er gewann die Wette, blieb eineinhalb Minuten unter Wasser und nach einigen Tagen Training kam er bereits auf 3:20 Minuten. 2018 stellte er drei Weltrekorde in zwei Tagen auf: Zunächst tauchte er mit Anzug und Flossen 155,4 Meter, tags darauf mit Anzug, aber ohne Flossen, 110,2 Meter, ein paar Stunden später, nur mit Badehose im Eiswasser, schaffte er 80 Meter ohne Flossen.



Diesen Rekord wollte Peter Colat ebenfalls im Vilsalpsee übertreffen. Drei Stunden später – am Samstagnachmittag – stieg er nur mit Badehose bekleidet wieder ins kalte Wasser des Bergsees. Allerdings wieder gescheitert. Die Rekordjagd kann also weitergehen. (hgg)