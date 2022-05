18-Jähriger tötet Freundin und springt von Hängebrücke in den Tod

Von: Katharina Knoll

Nachdem er seine Freundin getötet haben soll, hat sich ein 18-Jähriger von der Fußgängerhängebrücke bei Reutte in den Tod gestürzt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / AlaskanStudio (YAYMicro)

Reutte - Seine Freundin getötet haben soll am Montagabend ein 18-Jähriger in Reutte. Laut Polizei stach er mit einem Messer auf seine Freundin ein und stürzte sich danach von der Hängebrücke „highline 179“.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr der 18-jährige Deutsche am späten Montagnachmittag mit seiner 17-jährigen Freundin aus Österreich nach Reutte. Auf dem Parkplatz der Fußgängerhängebrücke „highline 179“ soll er in seinem Auto mehrmals mit einem Messer auf sie eingestochen und sie dabei im Brustbereich verletzt haben. Anschließend soll er sich in suizidaler Absicht von der Hängebrücke gestürzt haben.

Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, stellte die Polizei am Tatort sicher. Das Motiv für diese Tat sowie die näheren Umstände sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Am heutigen Dienstag sollen die Leichen obduziert werden.

Eine Passantin meldete am Montagabend den Suizid des jungen Mannes der Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, entdeckten sie die Leiche der jungen Frau im Auto.