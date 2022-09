35 junge Menschen beginnen ihre Ausbildung in der Plansee Gruppe

Die Geschäftsführung der Plansee Gruppe, der Betriebsrat sowie die Ausbilder heißen die 35 neuen Lehrlinge im Ausbildungszentrum willkommen. © Lisa Immler Photography

Reutte – 35 junge Frauen und Männer sind vergangenen Donnerstag bei der Plansee Gruppe in ihr Berufsleben gestartet. Der Vorstand der Geschäftsführung sowie der Betriebsrat hießen sie in den Räumen des neuen Ausbildungszentrums willkommen. Neben interessanten Vorträgen war auch für das leibliche Wohl gesorgt.

„Wir begrüßen unsere neuen Lehrlinge“ prangte groß auf dem Banner über dem Gebäude des 2020 eröffneten Ausbildungszentrums der Plansee Gruppe in Breitenwang/Reutte, als sie neuen Auszubildenden in ihren ersten Berufstag starteten.Für das Tiroler Traditionsunternehmen ist der Ausbildungsbeginn der neuen Lehrlinge jedes Jahr ein besonderes Ereignis. Deshalb gaben die Unternehmen Plansee SE und Ceratizit Austria eine Willkommensfeier für die 35 jungen Frauen und Männer sowie deren Eltern.

Einführung in die Unternehmensgruppe

In der großen Werkstatt begrüßte Vorstandssprecher Karlheinz Wex die Lehrlinge und gab ihnen einen kurzen Überblick über die Bedeutung der Produkte und Bauteile, die am Standort gefertigt werden, sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmensgruppe in den vergangenen Jahren. Ebenso lud er ein zu einem kurzen historischen Rückblick auf die vergangenen gut hundert Jahre Unternehmensgeschichte.



Roland Weirather, Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrates, betonte anschließend, wie wichtig der soziale Zusammenhalt unter den Auszubildenden sei. Gerfried Weiss, „Director Business Division Refractory Metals“, verwies außerdem auf die lange Ausbildungstradition des Unternehmens, das bereits seit 1938 eine eigene Lehrwerkstatt betreibt. Anschließend lernten die Lehrlinge das Ausbildungsteam kennen und konnten sich mit den Lehrlingen des zweiten Lehrjahres austauschen, bevor das Buffet eröffnet wurde.



In den darauffolgenden Tagen lernen die angehenden Maschinenbauer, Zerspanungstechniker, Chemielaboranten, Elektro- und Prozesstechniker das Unternehmen bei allerlei Events noch besser kennen. Höhepunkt war dabei eine Schnitzeljagd, die die Lehrlinge durch den gesamten Standort führte.

