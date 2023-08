Reutte: Bagger kappt Hauptstromkabel von Bergbahn

Mit seinem Bagger hat ein Mann in Tannheim das Hauptstromkabel einer Bergbahn beschädigt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Wolfness72

Bei Baggerarbeiten hat am gestrigen Donnerstag ein 63-Jähriger ein wichtiges Kabel beschädigt. Daraufhin blieb die nahe gelegene Bergbahn stehen und musste auf Notbetrieb umgestellt werden.

Reutte - Die Grabungsarbeiten eines 63-jährigen Österreichers in Tannheim in Tirol haben am gestrigen Donnerstag Nachmittag zu einem Stromausfall bei einer Gondelbahn geführt. Wie die Tiroler Polizei mitteilt, beschädigte der Mann mit seinem Bagger das Hauptstromkabel der Bergbahn.

Dadurch kam es zum Stromausfall bei der Bahn und sie musste auf Notbetrieb umgestellt werden. Nur so konnte den rund 150 Fahrgästen das Aussteigen aus der Bahn ermöglicht werden. Alle ca. 250 Fahrgäste, die mit der Gondelbahn zu Tal fahren wollten, wurden mit Fahrzeugen der Bergrettungen Tannheim und Nesselwängle und Fahrzeugen der FFW Tannheim und Grän unverletzt bis etwa 17 Uhr ins Tal gebracht.