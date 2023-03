Reutte: Kollegen mit Messer attackiert

Von: Riccarda Gschwend

Ein 32-jähriger Mann wurde von seinem Kollegen mit einem Messer angegriffen und erheblich verletzt. © Symbolfoto: PantherMedia/merrydolla

Ein 34-jähriger Mann hat am gestrigen Mittwoch seinen Kollegen mit einem Messer attackiert und so schwer verletzt, dass dieser notoperiert werden musste.

Wie die Tiroler Polizei mitteilt, kam es gegen 11 Uhr am Mittwoch in einem Gewerbebetrieb in Lermoos zu dem Messerangriff, bei dem ein 32-jähriger bulgarische Staatsbürger von seinem Arbeitskollegen, einem 34-jährigen deutschen Staatsbürger, mit einem Cuttermesser erheblich verletzt wurde.

Das Opfer wurde aufgrund der Schwere der erlittenen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen, notoperiert und stationär aufgenommen. Laut Auskunft der Ärzteschaft erlitt der 32-Jährige eine schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzung (ca. 25 cm lange und ca. 3 cm tiefe Schnittwunde) im Nackenbereich.

Der Beschuldigte, der nach der Tatausführung mit seinem Auto geflüchtet war, konnte nur wenige Minuten später von Beamten der PI Reutte und der PI Bichlbach an seiner Wohnadresse festgenommen werden und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Der 34-jährige Deutsche hat sich nicht weiter zum Tatgeschehen geäußert. Das Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum derzeit noch unbekannten Tatmotiv sind im Gange.