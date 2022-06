Schüler informieren sich bei Berufs-Festival in Reutte über Ausbildungsangebot

Das Interesse für technische Berufe war ebenso groß wie das für soziale Bildungsmöglichkeiten. © ed

Reutte – Nach zweijähriger Pause hat der Arbeitskreis Wirtschaft und Schule heuer zum 16. Mal das Berufs-Festival in der Wirtschaftskammer Reutte veranstaltet.

Auf der größten Berufsorientierungsmesse im Außerfern konnten sich 300 Schüler der dritten Klassen einen Überblick über das Ausbildungsangebot im Bezirk Reutte verschaffen.

Insgesamt 23 Aussteller nutzten die Gelegenheit, sich den Schülern als attraktive Lehrbetriebe und künftige Arbeitgeber zu präsentieren. Von der Industrie über den Bau bis zum Tourismus und der Pflege stellten die Unternehmen eine breite Palette an Lehrberufen vor. Neben vielen theoretischen Informationen rückten die vertretenen Betriebe die Praxis in den Mittelpunkt. So hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, in die Tätigkeitsbereiche der jeweiligen Lehrberufe praxisnah hineinzuschnuppern.



„Sicher ist die Berufsorientierung ein längerer Prozess, jedoch ist der Wirtschaftsstandort Außerfern breit aufgestellt und bietet viele Chancen für eine fundierte Lehrlingsausbildung“, stellte Christian Strigl, Obmann der Wirtschaftskammer in Reutte, fest. Für die jugendlichen Besucher war die Tür für eine „Berufsreise“ weit geöffnet, was diese sichtlich interessiert nutzten.

ed