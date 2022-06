Orchester aus Kiew begeistert das Publikum in der Burgenwelt Ehrenberg

Dr. Reinhard Schretter (links), Präsident des Rotary Clubs Reutte-Füssen, begrüßt auch im Namen des Mitorganisators RC Pfronten-Nesselwang Besucher und Mitwirkende in der gut gefüllten Klause Arena der Burgenwelt Ehrenberg in Reutte. © RC Füssen/Reutte

Ehrenberg – Trotz des Ukraine-Krieges ist das Sinfonieorchester der Stadt Kiew derzeit auf Europatournee. Auch in der Klause Arena der Burgenwelt Ehrenberg gaben die Musiker eine Kostprobe ihres Könnens.

Um gegen die russische Invasion zu protestieren, bringt das Kyiv Symphony Orchestra jetzt die Musik ukrainischer Komponisten auf die Bühne. Die Rotary Clubs in Schwaben organisierten nicht nur eine Unterbringung der Musiker und ihrer Familien im Feriendorf in Nesselwang, sondern ermöglichten auch acht Konzerte in der Region. Dr. Reinhard Schretter, Präsident des Rotary Clubs Reutte-Füssen, begrüßte nun auch im Namen des Mitorganisators RC Pfronten-Nesselwang Besucher und Mitwirkende in der gut gefüllten Klause Arena der Burgenwelt Ehrenberg in Reutte.

Das Programm führte von Mykola Lysenkos Ouvertüre zur Oper „Taras Bulba“ über Beethovens Romanze für Violine und Orchester zu Borys Lyatoschynskys Sinfonie Nr. 3 (Peace Shall Defeat War) in h-Moll durch eine teilweise im Westen wenig bekannte Musiktradition. Zum Schluss erklang die ukrainische Nationalhymne.

Die eingenommenen Spenden kommen dem Orchester, ukrainischen Flüchtlingen und der notleidenden Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet zu Gute.

kb