Reutte: Verdacht der sexuellen Belästigung

Die Polizei ertappte den Mann auf frischer Tat, nachdem eine Frau Anzeige erstattet hatte. © Symbolfoto:Julia Boecken

Ein Mann wird verdächtigt, am geöffneten Fenster seiner Wohnung in Biberwier bei Reutte geschlechtliche Handlungen vorgenommen zu haben. Eine Frau erstattete Anzeige.

Wie die Polizei mitteilt, wird der Mann verdächtigt, im Zeitraum vom 20. bis 24. Februar sowie am 27. und 28. Februar 2023, in Biberwier am geöffneten Fenster seiner Wohnung jeweils gegen 08:40 Uhr öffentlich sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Nachdem eine Österreicherin Anzeige erstattet hatte, wurde der Mann am 28. Februar auf frischer Tat ertappt.

Er wird, wie es im Bericht der Tiroler Polizei heißt, auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht. Betroffene Personen, welche die Vorfälle ebenfalls wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lermoos unter der Telefonnummer 0043-59133-7154 in Verbindung zu setzen.