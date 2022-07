Künstliche Intelligenz: Es führt kein Weg daran vorbei

Auf der Kulturbaustelle Ehrenberg bekommen die Jungunternehmer die Gelegenheit, begleitet von Architekt Armin Walch (Mitte), sich über die bereits erfolgten und noch vorgesehenen Arbeiten zu informieren. © ed

Ehrenberg – Für den diesjährigen „Sommercocktail“ der „Jungen Wirtschaft Reutte“ hatten sich die Organisatoren ein besonderes Highlight ausgedacht.

Beim Besuch der Kulturbaustelle Ehrenberg konnten sich die Jungunternehmer unter fachkundiger Führung von Armin Walch ein Bild davon machen, was dort unternommen wird, um das kostbare Kulturgut zu erhalten. Daneben setzten sie sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinander.



Im Mittelpunkt des „Sommercocktails“ stand ein Vortrag von Reinhard Palaver unter dem Titel „Künstliche Intelligenz – Fluch oder Segen?“. Darin betonte er, dass die Wirtschaft im stetigen Wandel sei, was besonders in den vergangenen Jahren verstärkt spürbar gewesen sei. Er ging in seinem Vortrag der Frage nach: „Ist Künstliche Intelligenz (KI) nutzlos oder nützlich?“



„Wir sind mit der KI tagtäglich konfrontiert“, so Palaver. Wenn man sich als Unternehmern nicht dafür interessiert, werde man auf lange Sicht wirtschaftlichen Schiffbruch erleiden, prognostizierte er. Mit einer Grafik verdeutlichte der Referent, dass China auf diesem Gebiet meilenweit voraus sei. 2030 will sie die führende Weltmacht sein.

Er wies auf die vielen Vorteile der KI hin, wobei an der Spitze die Geschwindigkeit und Verarbeitung von Daten stehe. Mit seinen Erfahrungen und seinem Wissen, welche Chancen, aber auch Risiken die KI mit sich bringe, stieß er bei den jungen Unternehmern auf offene Ohren. Schließlich dringt dieses Thema immer mehr in den Vordergrund im wirtschaftlichen Unternehmertum.



Ehre für Speckbacher

Zuvor hatte Claudia Rieser als Geschäftsführerin der „Jungen Wirtschaft Tirol“ in ihrem kurzen Statement Generationengerechtigkeit und einen Beteiligungsfreibetrag von 100.000 Euro sowie eine Finanz- und Wirtschaftsbildung bereits in den Schulen gefordert. Schlussendlich dankte sie Andrea Speckbacher für ihr langjähriges Engagement zu Gunsten der „Jungen Wirtschaft Reutte“, die sie von 2011 bis 2020 als Bezirksvorsitzende führte. Als besonderes Dankeschön zeichnete Reiser sie mit der „Goldenen Ehrennadel der Jungen Wirtschaft“ aus.