Das Reuttener BKH hat Großes vor

Von: Hans Nikolussi

Anstandslos entlastet: Bürgermeister Günter Salchner legt dem Reuttener Gemeinderat gute Zahlen vor. © Archiv

Einen positiven Rechnungsabschluss für 2022 konnte Bürgermeister Günther Salchner jetzt dem Gemeinderat präsentieren. Doch wohin fließt das Geld überhaupt?

Reutte - Einen positiven Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 konnte Bürgermeister Günther Salchner jetzt seinem Gemeinderat präsentieren. Erträge in Höhe von knapp 30 Millionen standen Aufwendungen von fast 26 Millionen Euro gegenüber. Das fand naturgemäß Zustimmung im Gremium.

Auf Wohlgefallen stieß ferner, dass der Verschuldungsgrad der Kommune auf 20,71 Prozent gedrückt werden konnte. Die anschließende Genehmigung der Jahresrechnung und die Entlastung des Bürgermeisters war so nur noch Formsache.



Zuvor allerdings konnten sich die Gemeinderäte darüber informieren, wohin ein erheblicher Teil des Geldes fließt. Nämlich über den Gemeindeverband in die Finanzierung des Bezirkskrankenhauses und damit in die Gesundheit der Bevölkerung. Was sich dort an der Front tut, darüber informierte Verwaltungsdirektor Helmut Ziegler die Mandatare in der jüngsten Sitzung des Gemeindeparlamentes. In den kommenden Jahren werden demnach 30,6 Millionen Euro in die Neu- und Erweiterungsbauten investiert, ließ er die Zuhörer wissen.



Bei laufendem Betrieb

Im Bezirkskrankenhaus (BKH) Reutte wird also ganz schön „umgerührt“. Die 36 Trägergemeinden des Außerferns hätten gemeinsam mit den Verantwortlichen im Haus für einen Masterplan gestimmt. Für den Um- und Ausbau zu einem der modernsten Gesundheits- und Behandlungszentren wurde der Gesundheitskonzern VAMED als Totalunternehmer mit der Umsetzung beauftragt, wusste Ziegler und berichtete weiter: Die Erneuerung und Erweiterung erfolgt bei laufendem Betrieb und soll bis Sommer 2027 abgeschlossen sein. Die durchgängige Versorgung der Patienten ist damit während der gesamten Bauzeit sichergestellt.



Der neue Masterplan sehe in den kommenden Jahren drei Ausbaustufen vor, in denen auf einer Bruttogeschossfläche von rund 8000 Quadratmetern schrittweise die Bereiche erneuert werden. Zudem soll das Spital durch eine Aufstockung nochmals erweitert werden, sodass im Endausbau über 125 Betten – davon vier Intensivbetten – zur Verfügung stehen.

Die ambulante Versorgung, eine moderne Diagnostik, die interdisziplinäre Tages- und Wochenklinik sowie die Akutgeriatrie (Altersmedizin) und Remobilisation sollen weiterhin die Schwerpunkte des Gesundheitsangebotes des BKH Reutte bilden.



Standort gesichert

Mit diesen Aktivitäten werde der Standort nachhaltig gesichert, meinte Ziegler und betonte die Wichtigkeit des Krankenhauses für die Region. Mit rund 470 Mitarbeitern sei das Haus der zweitgrößte Arbeitgeber im Außerfern und sorge als bedeutender Wirtschaftsfaktor für zusätzliche Wertschöpfung und Beschäftigung in den Partnerbetrieben.



Man sei mit den Maßnahmen dem österreichweit gesetzlich vorgeschriebenen Strukturplan verpflichtet, stellte Ziegler abschließend fest. Innovative Behandlungskonzepte fänden sich beispielsweise in neuen Versorgungsformen wie der Tages- und Wochenklinik.