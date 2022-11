Reuttener Schüler schlüpfen in die Rolle von Unternehmern

Die besten „Unternehmer“ präsentieren stolz ihre Medaillen. © ed

Bereits zum fünften Mal veranstaltete die Wirtschaftskammer Reutte „KiWi – Kinder entdecken Wirtschaft“. Bei diesem Projekt schlüpfen Kinder in die Rolle von Unternehmern.

Knapp 100 Schülerinnen und Schüler aus den Volksschulen Wängle, Vils, Archbach und der Mittelschule Königsweg beschäftigten sich bereits einige Wochen vor der Veranstaltung im Unterricht unter anderem mit den Fragen: Wieso braucht man eine Gewerbeberechtigung, was ist ein Mietvertrag oder wie funktioniert Werbung? Der lukrative Werbeeffekt für ihr Unternehmen oder gute Verkaufsargumente gehörten bei den Vorbereitungen ebenso dazu, wie die Festlegung des Sortiments, die Wahl eines zugkräftigen Firmennamens und die Bestellung für ihr „kleines Unternehmen“ beim Großhandel.

Verwandte als Kunden

Für den kreativen unternehmerischen Vormittag waren natürlich auch Kunden nötig. Dieses Klientel waren Eltern, Großeltern, Onkels und Tanten, die aufgerufen waren die unternehmerischen Gebaren der jungen Geschäftsleute zu unterstützen. Eine Stunde lang stürmten sie im wahrsten Sinne des Wortes die 20 Verkaufsstände und es war jede Menge geschäftiger Trubel angesagt.

Die jungen Unternehmergruppen übertrumpften sich gegenseitig und mit viel Getöse dabei, ihre Angebote an den Mann oder die Frau zu bringen um am Ende viele Scheine des ausgegebenen Spielgeldes der Verwandtschaft zu ergattern. Es waren viele kreative Marketingansätze und Verkaufsstrategien zu erleben. Unterstützt wurden sie bei ihrem Geschäftsgebaren an diesem Vormittag von Schülern der HAK, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite standen. Am Ende wurden die besten Unternehmer mit der KiWi-Medaille ausgezeichnet, die sie freudestrahlend und stolz umgehängt bekamen. (ed)