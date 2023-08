Zu Gast in Reutte: Verbindung über tausende Kilometer hinweg

Jugendaustausch: Nach Übergabe der Gastgeschenke gab es ein Gruppenfoto mit den sechs Jugendlichen, ihren Begleitern und den Bürgermeistern aus Breitenwang und Reutte. © ed

Gegenseitiges Verständnis für die Kultur des jeweils anderen fördern – das will man durch den Austausch zwischen Reutte und der japanischen Partnerstadt Esahi/Oshu.

Reutte – Zu einem geselligen Festabend anlässlich des Besuchs von sechs Jugendlichen aus der japanischen Partnerstadt Esahi/Oshu in Reutte/Breitenwang trafen sich jetzt im Rahmen des Aufenthaltsprogramms die Gastfamilien sowie politischen Vertretern beider Gemeinden. Unter den Gästen waren auch sechs Jugendliche aus dem Außerfern, die erst kürzlich nach ihrem einwöchigen Aufenthalt in der Partnerstadt zurück gekehrt waren. Besonderheit und Zeichen der lebendigen Partnerschaft ist der seit 1994 bestehende Jugendaustausch.

Bereits seit 1991 besteht zwischen der Marktgemeinde Reutte und der Gemeinde Breitenwang eine Partnerschaft mit dem Ziel der Stärkung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen. Wie Breitenwangs Bürgermeister Hanspeter Wagner in seiner Begrüßung ausführte, entwickelten sich daneben auch zahlreiche private Beziehungen. Verschiedenste Aktivitäten wie Ausstellungen heimischer Künstler in Japan sowie Veranstaltungen zum EU-Japanjahr Reutte/Breitenwang dokumentieren die Bemühungen um die Pflege dieser Partnerschaft.

Rund 150 Jugendliche haben sich schon kennengelernt

Wagner hielt in seinem Rückblick fest, dass dieser Jugendaustausch zeige, dass solche Aktivitäten auch über Tausende von Kilometern Bestand haben können. Leider hätten in den vergangenen Jahren die Katastrophe in Fukushima und die Corona-Krise diese Aktivitäten ausgebremst. Deshalb sei man nun froh, dass das gegenseitige Kennenlernen anderer Kulturen, verbunden mit gemeinsamen Verstehen, besonders zwischen Jugendlichen wieder aufgenommen werden konnte. „Über die Jahre haben sich so rund 150 Jugendliche jeweils aus dem anderen Gastland kennengelernt“, so Wagner.

Er fügte hinzu: „Wir sehen es als unsere Aufgabe und Verantwortung im Zuge dieses Austausches an, dass diese Jugendlichen möglichst viel gegenseitiges Verständnis für die andere Kultur zu erlernen und sich in diesem Zuge auch als Botschafter für das Leben in Frieden einzusetzen.“ Ähnlich äußerte sich Reuttes Vizebürgermeister Markus Illmer, der den Jugendlichen einen Aufenthalt mit vielen Erlebnissen und jeder Menge Spaß wünschte.



Auf die Jugendlichen aus Japan wartete ein umfangreiches Programm, angefangen bei einem Besuch der Plansee Group, über das Kennenlernen von Ehrenberg inklusive Hängebrücke bis hin zum Besuch von Schloss Neuschwanstein. (ed)