Romantischer Adventsmarkt in Füssen findet wieder statt

Für vorweihnachtliche Stimmung ist beim Adventsmarkt in der Füssener Altstadt gesorgt. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm. © FTM/Hubert Riegger

Jetzt ist es amtlich: Der beliebte Füssener Adventsmarkt wird heuer wieder an zwei Adventswochenenden im Klosterhof stattfinden.

Füssen – Der Füssener Adventsmarkt wird vom 2. bis 4. Dezember und vom 9. bis 11. Dezember den barocken Klosterhof St. Mang in der Altstadt zu einem winterlichen Marktplatz verwandeln.



Am zweiten Adventswochenende sind die Stände am Freitag von 17 bis 20 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am dritten Adventswochenende können die Besucher am Freitag von 14 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr nach Geschenken und schönen Dingen für die Weihnachtszeit stöbern.

LED-Illuminationen an den Klosterfassaden und Lampions an den Ständen sorgen für adventliche Stimmung – ebenso wie das musikalische Rahmenprogramm mit der Harmoniemusik Füssen und anderen Musikanten. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm. Am 4. Dezember kommt der Nikolaus, am 11. Dezember ist Christbaumversteigerung.