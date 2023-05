Pfrontener Rotarier unterstützen die Tafel

Teilen

Große Hilfsbereitschaft: Erneut wollen die Rotarier aus Pfronten und Nesselwang am Wochenende vor den V-Märkten in beiden Orten für die Tafel sammeln. © privat

Der Andrang bei den Tafeln im Allgäu wird zunehmend größer. Deshalb starten die Rotarier aus Pfronten und Nesselwang am Wochenende erneut eine Spendenaktion.

Pfronten/Nesselwang – Unter dem Motto „Kauf eins mehr“ sammeln Mitglieder des Rotaryclubs Pfronten-Nesselwang am morgigen Freitag, 5. Mai, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 6. Mai, von 8 bis 16 Uhr für die Tafel Lebensmittel sowie Geld- und Sachspenden vor den V-Märkten in Pfronten und Nesselwang. Bereits am gestrigen Freitag waren die Rotarier nachmittags an gleicher Stelle unterwegs.

Die gespendeten Waren werden nach Angaben des Clubs noch am gleichen Tag in das Lager der Pfrontener Tafel transportiert und dort jeden Donnerstagnachmittag an Bedürftige verteilt. Deren Anzahl habe sich seit dem russischen Angriffskrieg verdreifacht, heißt es dazu in einer Mitteilung der Rotarier.

So würden nach Angaben der Tafel-Teamleiterin Barbara Rohrer jeden Donnerstagnachmittag rund 25 Erwachsene und etwa 20 Kinder aus der nahen Region sowie ca. 50 Erwachsene und rund 30 Kinder aus der Ukraine betreut. „Die Hilfsbereitschaft war dankenswerter Weise bisher groß, ist groß und muss weiterhin groß bleiben, da niemand von uns weiß, wie es mit dem Leid in der Ukraine weitergeht“, appelliert die Leiterin der Tafel, Barbara Rohrer, an potentielle Spender.



Hohe Nachfrage

Die Tafel Pfronten gehört zu den deutschlandweit ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen, die Bedürftige mit Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs versorgen. Diese Waren werden in der Regel vom örtlichen Lebensmitteleinzelhandel kostenlos abgegeben.

Aufgrund der nach wie vor erhöhten Nachfrage, die nicht allein durch die Spenden der Händler gedeckt werden kann, haben die Mitglieder des Rotaryclubs Pfronten-Nesselwang in den vergangenen Monaten immer wieder die Vorräte der Tafel mit Direkteinkäufen ergänzt (der Kreisbote berichtete).

Zusätzlich sammelten die Rotarier im Herbst an zwei Tagen rund 1,5 Tonnen Sachspenden. Präsident Ulrich Wagner hofft jetzt erneut auf die Solidarität der Bevölkerung, denn es fehlen laut Barbara Rohrer akut vor allem Zucker, Mehl und Öl.

Die Kunden der Supermärkte erhalten zu Beginn ihres Einkaufes einen Flyer mit Informationen zur Tafel und einer Aufzählung der benötigten haltbaren Produkte zu denen auch Müsli und verschiedene Teesorten zählen. Frischwaren werden nicht benötigt, da diese nicht fachgerecht gekühlt werden können.

Der Aktionstitel „Kauf eins mehr“ zielt auf die Idee zum eigenen Einkauf weitere Produkte für die Tafel zu kaufen und beim Verlassen des Supermarktes in die bereit gestellten Spendenboxen abzugeben. Auch Geldspenden werden angenommen. Damit kaufen die Rotarier dann die dringend benötigten Lebensmittel.