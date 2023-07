Rückdeckung und ein neues Fahrzeug für die Füssener Feuerwehr

Von: Matthias Matz

Bei dem Feuer brannte das Einfamilienhaus trotz eines Großaufgebots der Feuerwehren fast komplett aus. © Feuerwehr Füssen/facebook

Bürgermeister Maximilian Eichstetter hat jetzt Gerüchte zurück gewiesen, wonach die Füssener Feuerwehr bei einem Großbrand an Pfingsten nicht voll da gewesen sei.

Füssen – Nachdem in den sozialen Medien Gerüchte aufgekommen waren, die Füssener Feuerwehr sei bei dem großen Wohnhausbrand am Pfingstsonntag nicht voll einsatzfähig gewesen, hat Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) der Wehr und ihrem Kommandanten Thomas Roth nun demonstrativ den Rücken gestärkt. „Wir waren voll einsatzfähig!“, betonte er jetzt im Stadtrat.

Eigentlich sollte es in der jüngsten Sitzung des Stadtrats um die Beschaffung eines neues Tanklöschfahrzeugs für die Füssener Brandbekämpfer gehen. Doch angesichts der Gerüchte, die seit dem Einsatz an Pfingsten durch die sozialen Medien geisterten, sah sich der Rathauschef zu einer Stellungnahme veranlasst. Er betonte, dass die ersten Einsatzkräfte bereits sieben Minuten nach der Alarmierung am späten Abend des Pfingstsonntag vor Ort gewesen seien.

Im weiteren Verlauf seien zur Unterstützung auch die Feuerwehren aus Hopfen, Schwangau, Rieden a.F. und die Deckel Maho-Werkfeuerwehr aus Pfronten angerückt. Durch den schnellen Einsatz sei eine größere Katastrophe verhindert worden. „Ein ganz, ganz großes Dankeschön!“, sagte der Bürgermeister in Richtung der Einsatzkräfte.

Auch von der Schwangauer Wehr habe es im Anschluss viel Lob für den professionellen Einsatz der Füssener und dessen Leitung durch Kommandant Thomas Roth gegeben, so Eichstetter weiter. Dieser sei von Anfang bis Ende des Einsatzes vor Ort gewesen „Wir waren voll einsatzfähig!“, betonte er.

Neues Fahrzeug für den Einsatz im Tunnel

Damit das auch in Zukunft so bleibt, beschloss das Stadtparlament einstimmig den Kauf eines neuen Löschfahrzeugs LF20 mit einer sogenannten Tunnelausstattung als Ersatz für das bisherige Tanklöschfahrzeug TLF 16/25. Kosten wird das Fahrzeug voraussichtlich 610.000 Euro, wobei allein die Tunnelausrüstung 90.000 bis 100.000 Euro zu Buche schlagen.

Vorgesehen ist der Einsatz des Fahrzeugs bei Bränden, Unfällen oder technischer Hilfeleistung im Grenz- und Reinertshofener Tunnel. Beim derzeit noch genutzten TLF ist laut Eichstetter die Pumpe defekt und müsse bei weiteren Schäden ausgetauscht werden, da keine Ersatzteile mehr für die Maschine hergestellt werden. Und der Austausch der Pumpe lohne sich bei einem 22 Jahre alten Fahrzeug schlicht nicht mehr.

Aktuell sei ein Betrieb der Pumpe zwar noch möglich, aber auch nur, weil der Hersteller so viel Hydrauliköl abgelassen habe, dass keins mehr ausläuft.

Suche nach Geldgebern

Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Stadt hakte Christine Fröhlich, Fraktionsvorsitzende der Füssener Freien Wähler, nach, ob man nicht auf die Tunnelausrüstung verzichten oder sich nicht der Zweckverband Allgäuer Land oder die Autobahndirektion finanziell an der Anschaffung beteiligen könnten.

Eichstetter erwiderte, dass deswegen tatsächlich Gespräche geführt werden sollen. Allerdings machte er auch unmissverständlich klar, dass die Kommune verpflichtet sei, ein solches Fahrzeug zu kaufen, da beide Tunnel in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. An der Stadt blieben ohnehin nicht die volle Summe hängen, sondern voraussichtlich um die 425.000 Euro. Den Rest übernehmen der Freistaat und der Landkreis.

Bis die Stadt zahlen muss, wird es ohnehin noch eine Weile dauern: Aufgrund des komplexen EU-weiten Ausschreibungsverfahren – das nochmals rund 8000 Euro kosten wird - wird das neue Löschfahrzeug wohl nicht vor 2026 auf den Hof der Füssener Feuerwehr rollen. Die Auftragsvergabe soll laut Beschluss jedenfalls erst nach Genehmigung des Haushalts für das Jahr 2024 erfolgen.

Die Neuanschaffung ist Bestandteil eines Zehnjahres-Plans der drei Füssener Wehren, in dem alle größeren Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge zusammengestellt wurden. In dieser Aufstellung wurden Zuschüsse, Zustand, Entwicklung, Finanzen und Dringlichkeiten berücksichtigt. Laut Sitzungsvorlage der Verwaltung befürworten sowohl Kreisbrandrat Markus Barnsteiner als auch Josef Schmid von der Regierung von Schwaben die Planung und den Neukauf des Löschfahrzeugs.