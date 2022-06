Rückreiseverkehr, G7-Grenzkontrollen und schönes Ausflugswetter bescheren Füssener Polizei zahlreiche Einsätze

Von: Katharina Knoll

Teilen

Symbolfoto: Am vergangenen Wochenende hat die Polizei im Füssener Hand alle Hände voll zu tun. © Bernd Wüstneck/dpa

Ostallgäu – Alle Hände voll zu tun hatten die Beamte der Polizeiinspektion Füssen und der Polizeiwache Pfronten nach eigenen Angaben am vergangenen Wochenende. Nicht nur der starke Rückreiseverkehr, sondern auch das schöne Ausflugswetter bescherte ihnen zahlreiche Einsätze.

Der vermehrte Rückreiseverkehr zum Ende der Pfingstferien und die verstärkten Grenzkontrollen der Bundespolizei aufgrund des G7-Gipfels sorgten für Stau rund um den Grenztunnel. Durch das schöne Wetter erhöhte sich zudem das Verkehrsaufkommen rund um die Badeseen. Neben mehreren Verkehrsunfällen wurde die Polizei auch zu einigen Streitigkeiten gerufen.

So wurden Badegäste in Dietringen Zeuge einer lautstarken Auseinandersetzung, in er es wohl um ausstehende Unterhaltszahlungen ging. In Pfronten gingen zwei Männer aufeinander los. Dabei bekam einer eine Bierflasche an den Kopf. Um den Verletzten musste sich anschließend der Rettungsdienst kümmern.

Polizei entdeckt zahlreiche Wildparker

In Halblech zeigten die Polizisten insgesamt 22 Autofahrer wegen Verstößen gegen das Naturschutzgesetz an. Am Illasbergsee verwarnte die Polizei elf Falschparker.

Hinzu kamen einige Einsätze, die durch verstärkte Grenzkontrollen der Bundespolizei im Vorfeld des G7-Gipfels entstanden.